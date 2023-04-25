《中年好聲音》公開決賽得分細節 周吉佩由頭帶到尾奪冠 (19:51)

TVB今晚公布《中年好聲音登峯之戰》快歌與自選必殺歌的分數。（大會提供）

周吉佩在《中年好聲音》由頭帶到尾奪冠。（大會提供）

《中年好聲音》決賽夜周吉佩（吉吉）撼贏李佳﹑龍婷等對手，爆冷奪冠，外界做馬之聲不絕於耳。無綫今晚（25日）公開當晚分數，指經過首回合的慢歌和快歌之戰，及最後一輪的「自選必殺歌」PK對決，吉吉以115分力壓獲得111分的李佳，勇奪冠軍。

由於吉吉由參賽到決賽，一直不是頂頭大熱，而為增加刺激感，大會於直播當晚，並無公開6強於快歌競賽部分分數，及最後兩強對決分數細節（只公布最終回整體分數，並無詳細列明二人的評審得分及觀眾投票得分），惹來做馬嫌疑。

為保持透明感，大會今晚透過《東張西望》，公開決賽當晚所有回合分數細節，包括評審在每個回合給予的分數，及兩個回合觀眾投票得分，所有分數均係由黃龍德會計師事務所監察核實，賽果保證公平公開。

根據公開數據，吉吉在第一回合的慢歌競賽，已領先李佳5分，並與該回合第二名的羅啟豪分數相當接近，只差兩分。在慢歌競賽部分，伍仲衡與譚詠麟相當手緊，伍仲衡給兩個15分，唯一的18分就給予吉吉，其他評審給予吉吉的評分，亦沒有一位低過18分。

令大眾最關注的快歌競賽，相關部分最高分得主為顏志恒，共獲得91分總分，但因為顏志恒在慢歌競賽部分只獲得83分，所以無緣晉級。至於吉吉快歌競賽表現與慢歌同樣出色，獲得90分，與李佳並列第二名。

在慢歌競賽表現出色的羅啟豪，因為在快歌部分表現未如理想，獲得86分最低分，與顏志恒一樣無緣晉級，並以總分193分，力壓龍婷獲得第3名。由於吉吉當晚快歌與慢歌均成功奪得超高分數，故即使在首輪的觀眾投票部分，獲得最低分數15分，仍以第一名資格進入最後回合。

第二回合的「自選必殺歌」，選唱《愛很簡單》的吉吉成功俘虜評審；在7名評審中，有6人給予19分接近滿分的超高分數，就連「手緊王」伍仲衡也給19分，扣掉最高分數及最低分數後，吉吉總成績高達95分。

選唱《The Greatest Love of All》的李佳，唱功不容置疑，但在各評審中，只獲3人給19分，「手緊王」伍仲衡給17分，最終佳佳在評審評分部分，落後吉吉3分。由於分數差異超過3分，故即使李佳在觀眾投票方面，獲得較多支持，但由於第一名與第二名得分相差只有1分，故李佳無論如何無緣冠軍。最終，吉吉在第二回合獲得較多觀眾投票支持，無論是細分或是總分，均以第一名身分奪冠。"

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（即時娛樂）