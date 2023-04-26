李克勤5月紅館演唱會加開最後1場 門票5‧3公開發售 (17:41)

李克勤將於下月舉行《弦續李克勤‧港樂演唱會》，6場門票火速爆滿後，今日宣布再加開5月20日終極尾場，門票5月3日公開發售。

為配合演唱會，克勤推出新歌《弦續》，講述他與香港管弦樂團再度攜手合作的友誼。歌曲MV以「散聚有時」為基礎，並以婚禮現場及教堂追思會作為兩大場景，克勤說︰「因為疫情，已很久沒拍過這麼多人的MV。台前幕後好多人，開頭係有啲唔慣，因為真係好耐冇拍過MV，唔知以為自己社交驚恐，哈哈，不過好快就適應，氣氛好熱鬧。呢個MV其實係講曾經一班友，大家一齊玩音樂，但經過咗一段時間後就各有各嘅生活，可能有啲已離開咗香港，甚至離開咗呢個地方，又或者有唔同嘅人生經歷，過咗咁多年後又再聚埋一齊嗰個感覺，好濃厚嘅人情味。其實咁多人拍攝係好開心，同埋需要一啲好出色嘅演員去做，最開心邀請到袁富華演出，佢之前拎過金像獎、金馬獎男配角，亦都提名過金馬獎最佳男主角，仲有駱振偉同蔡潔就係飾演一對新婚夫婦。」

克勤表示錄歌時感受很深，以前總以為人生最美好的是相遇，現在才明白其實難得的是重逢，今時今日更覺得最希望的是所有朋友都別來無恙。他說︰「其實我做咗爸爸之後，都長達7、8年冇乜社交活動，時間除咗分咗畀工作，就幾乎用晒喺家人身上，囝囝大咗先開始有番空間見多啲朋友，所以唱時都好有感覺，歌詞講到好多人長大後的心聲。」克勤覺得活到此年紀，多少也會有這樣的經歷，因為各種原因，將感情放在一旁。他說︰「曾經嘅一啲老死，會因為大家嘅生活圈子、或者方式、或者環境唔同咗，感情可能擺埋咗一邊。當然隔咗咁多年之後冇見，就少不免好多想當年，每一次都係咁，以我嘅經驗嚟講。」

相隔超過20年與香港管弦樂團合作，克勤直言雙方感情昇華不少︰「同呢隻歌係同步配合，因為有一啲樂手其實20幾年之前都有參與過上一次克勤同港樂嘅演出，隔咗咁多年再做，大家個話題上又會好唔同，再加上有新人加入，個感覺真係幾得意。」他表示完成香港演唱會後會舉行巡迴個唱︰「會移師唔同嘅地方去做，希望去到你屋企附近啦，你又會嚟支持咁啦。」

（即時娛樂）