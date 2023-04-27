盜月者｜盧瀚霆連拍3晚通宵戲頭都暈 Edan開騷曬蘋果肌 (19:27)

AL、Edan與姜濤笑言合體出擊拍戲好開心，但難以招架好戲兼搞笑之人白只和張繼聰。（鍾偉茵攝）

特別演出的姜濤主要跟Edan和AL演對手戲，他表示雖然指戲分不多，但角色重要，可以作新嘗試。（鍾偉茵攝）

盧瀚霆（Anson Lo，AL）、呂爵安（Edan）、姜濤、張繼聰、白只、袁富華、張松枝、劉若寶、艾妮、朱天、導演袁劍偉，今天（27日）到大埔出席電影《盜月者》開鏡禮，姜濤與AL拍照時非常禮讓，到場打氣的英皇老闆楊受成站中間。3個鏡仔AL、Edan與姜濤笑言合體出擊拍戲好開心，但難以招架好戲兼搞笑之人白只和張繼聰。

AL指連續3天拍通宵戲，頭2天覺得「暈暈哋」，第3天已適應，反而要想辦法應付白只和張繼聰：「他們可以做出1000個版本的演戲方法。」Edan大爆兩位前輩在片場情緒高漲，會不停講笑：「他們戲外不停笑，埋位拍戲就能好快收起笑容，但我們做不到。」特別演出的姜濤主要跟Edan和AL演對手戲，他表示雖然指戲分不多，但角色重要，可以作新嘗試。

最近拍戲受傷的AL表示，腳傷已經好好多，稍後會再覆診，感謝劇組人員貼心關顧，每拍完一個鏡頭，會搬出幾張櫈給他休息，而他日常走動也留力，有信心快將復原，可繼續拍動作戲，以及周日伙陳慧琳出席馬場活動跳唱表演。

有指多位MIRROR成員陸續開個人騷，AL和Edan表示留待公司公布，問AL想不想打頭陣或壓軸演出？他說：「沒所謂，都是做騷。」Edan相信粉絲會期待，若然自己開騷，一定要做足準備，至於會否騷肌？他笑說：「好，我騷蘋果肌。」

（即時娛樂）