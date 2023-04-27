《神探大戰》拍續集 劉青雲膺影帝 老婆郭藹明冇獎勵 (22:50)

電影《神探大戰》票房和獎項大豐收，包括在剛過去的《第四十一屆香港電影金像獎》中榮獲4個大獎：「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳編劇」及「最佳攝影」，電影公司今晚（27日）舉行慶功宴。

出爐影帝劉青雲、林峯、新婚的陳家樂、湯怡及導演韋家輝等出席，老闆楊受成亦到場支持，並表示有此成績得來不易。他表示《神》片由交劇本到內地電影局，去到獲批上映，差不多3年，期間他還曾親自率領一行5人與局長等見面，對方解釋因劇本內容，包含了很多內地電影局不准拍的元素，於是他答應局長改到滿意為止，但韋導演很厲害，拍到電影獲電影局批准，並宣布開拍《神探大戰2》。

韋家輝受訪時透露已完成《神2》劇本送審，何時開拍要等完成內地審批。他自言在拍第1輯已有拍續集想法，因每個角色都很深，可以延續下去，所以《神2》片不是全新故事，而是續集，又笑言有辦法令林峯角色翻生。

劉青雲笑言對續集角色未有想太多，因還沒收到劇本，稱與韋家輝相隔10年才合作一部電影，以為不會很快再合作。談到在《神》片跳樓又跳水渠，可擔心續集更辛苦？青雲笑說：「你放心，續集一定不止這些！」林峯笑說剛剛才知拍續集，正頭痛是否要再癲多次。

問到劉青雲奪影帝後，可有特別再慶祝？他表示沒有，因忙拍翁子光新戲，完成後接住又拍另一部戲，太太郭藹明也沒有特別獎勵。笑問至少都有一吻吧？青雲笑說：「沒有，你可以想想我是怎樣過日子。」林峯被問到是否與好友吳卓羲和黃宗澤，參與內地綜藝節目《披荊斬棘3》，林峯表示不知道，但如果需要黃宗澤幫手，相信他會出現。

（即時娛樂）