姜濤稱冇人完美 勇於接受批評 感謝姜糖：年頭發生咁多事你哋仲喺度 (17:24)

姜濤今天（30日）24歲生日，6500名姜糖（粉絲暱稱）在科學園參加慈善步行活動，壽星仔姜濤在毫無預警下突然現身，令大批姜糖陷入瘋狂狀態，引起一陣騷動，平時甚為寡言的姜濤，亦罕有地感性分享生日感言：「好多謝大家嚟我嘅生日會，由細到大未試過咁多人幫我慶祝生日，以往雖然大家都有幫我過生日，但好似第一次用咁嘅形式。（今日驚不驚喜？）係囉，多謝多謝，我凌晨6點幾先收工，但我都覺得大家為我籌備咁有意義活動，就算點攰都要過嚟。」

問到姜濤有什麼生日願望？他說：「通常願望講出嚟就唔靈，點樣都好，又唔係生日願望嘅，但希望真係每一年支持我嘅你哋，都可以一切順利....同大家講少少嘢，唔想嘥咗呢個機會，平時見面唔係太多傾偈機會，畀5至10分鐘，我好想同大家講多少少嘢。」

姜濤有感而發說：「我冇諗過今年年頭發生咁多事之後，你哋仲喺度，我有心理準備其實我可能需要重新嚟過，我畀自己心態，就算你哋有啲人可能因為一啲事，而唔支持我﹑離開我，我話如果呀，我都唔會唔開心，因為確實係自己喺好多事情方面，冇令你哋更驕傲，但你哋仲喺度，我好多謝你哋....但點都好，我相信無論我個人或大家都好，我哋好團結一齊去進步，希望各自人生道路上可以搵到進步方向，因為冇人係完美嘅，even好多人覺得我好好，但我唔係咁好嘅人，我想話畀大家知，我都好需要去進步，我唔希望大家生活入面，完全擺我喺第一位，我希望大家將自己放喺第一位，多啲照顧自己，因為我每次見你哋通宵排隊，我都會覺得...唔知點講，我希望大家將我變成一個可能心目中大家嘅小朋友咁樣，一齊睇住佢大，有啲乜嘢唔好地方，大家都要多啲同我講，因為我唔希望生活一個比較讚美環境入面，我一直提醒自己，無論讚美或批評都勇於接受，所以希望大家提點我教我，我都會用我學到嘅嘢教番大家。點樣都好，多謝今日嚟支持我嘅人，亦多謝呢上半年所有支持我嘅人，因為你哋提點及批評，令我變得更加好。無論大家最後支唔支持我都好，都希望大家心目中曾有一個叫姜濤嘅人出現，有開心過就足夠。」

最後，現場大合唱為姜濤送上生日歌，連姜濤都忍不住用電話拍低，並笑言開始覺得自己的生日是一個節日；最後姜濤不但與現場姜糖拍照留念，還即興合唱《蒙著嘴說愛你》，並窩心地說：「大家攰了，早點回去休息。」為活動劃下句號。

相關新聞：4.30姜濤誕｜壽星仔驚喜現身慈善步行 6500位姜糖High爆

相關新聞：姜濤24歲生日 保持謙卑心態：相信一切都會好的

（即時娛樂）