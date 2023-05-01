泫雅壓軸演出狂派心兼送飛吻 Lolly Talk默契十足獲讚 (15:12)

韓國樂壇「性感女神」泫雅昨晚（4月30日）在西九文化區竹翠公園，擔任《Space Music Festival 2023》表演嘉賓，其他演出單位包括kayan9896、KALAI 家麗、張天穎Jaime、張蔓姿和張蔓莎、DJ組合NAMXSIS及女團Lolly Talk，全女班上陣施展渾身解數。

人氣飊升的Lolly Talk佔主場之利，獲一大班「波板糖（粉絲暱稱）」撐場支持造勢；不過，全晚焦點則落在壓軸出場的泫雅。她一貫勁歌熱舞賣力表演，又講幾句廣東話，見台下有女歌迷為她激動落淚，泫雅即蹲下身安慰對方，更隔空送肉嘴，窩心舉動贏得全場歡呼聲。

戴上黑帽配白色吊帶短裙壓軸出場的泫雅，與4名舞蹈員載歌載舞，示範招牌踎地、扭臀、拗腰等舞步動作，跳唱《I'm Not Cool》、《Lip & Hip》等歌曲狂派飛吻，歌迷尖叫不斷。入鄉隨俗的她，用廣東話夾雜英文和韓文翻譯，跟歌迷打招呼：「多謝！大家好，我係Hyun Ah！I miss you，long time no see！大家準備好未？我希望與大家一齊唱！」說罷她示範清唱幾句歌詞，再教歌迷跟她唱，全場大合唱後，她開心得跳起，並掩嘴甜笑又擺心心甫士。她大讚道：「Nice，大家跟我唱得十分好，令我很感動，thank you， I love you！」

泫雅用嬌嗲聲冧爆歌迷說："I love you too"、"Thank you Hong Kong"。她接過粉絲台下遞的手機，360度旋轉玩自拍，叫大家揮手並說大家很可愛。她繼續投入唱多幾首快歌，更興奮向台下灑水，歌迷毫不介意，最後她以一首《Bubble Pop!》為音樂會劃上句號。

女團Lolly Talk各穿七彩繽紛服裝登場，連番勁歌熱舞演繹多首歌曲包括《五種愛的密語》、《七姊妹星團》及《三分甜》，愈來愈有默契。她們輪流介紹自己後主動提到：「4月30日是我們的特別日子，因為去年今日，我們以Lolly Talk身分第一次上台表演，好開心由一個小場地，跳上這個大舞台。」粉絲聽後即報以掌聲鼓勵。

音樂會其他演出者還有打頭陣的kayan9896（吳家忻），身穿黑色連身裙露長腿的她，連唱《Be Around》、《Not Too Close》、《Think I'm In Love》3首歌曲，配合性感舞步，唱完還向台下大派飛吻，再說「love you」勁冧粉絲。

張蔓莎與姊姊張蔓姿先後上台，前者唱完《到時見》向觀眾說：「今晚要當成世界末日，盡情狂嗌，有粉絲開騷前私信我，想嗌到對面海中環都要聽到聲。」之後到張蔓姿出場，她興奮在台兩邊走，又表示首次演出戶外騷，叫歌迷開手機燈和跟她合唱歌《深夜浪漫》，她大讚歌迷好正又浪漫，成就了她的第一次。

（即時娛樂）