試當真拓展音樂版圖 THAIMAY獲力捧 緊張到爆壓力瘡 (20:09)

《獅吼功》為THAIMAY度身訂做，靈感來自她精通的競技啦啦隊翻騰動作，透過新歌表達自己過去1年涉足演藝圈的急速轉變。（大會提供）

試當真旗下音樂廠牌Demo Records力捧新人泰妹THAIMAY（楊雅文），其首支單曲《獅吼功》今天（2日）正式在各大音樂串流平台上架，擁有泰國血統的THAIMAY，在朋友推薦下參加去年「試當真校花校草選舉」，並於網民票選下奪得季軍，甜美外型加上舞獅隊及競技啦啦隊隊員的身分，讓她未正式出道，已經成網絡討論熱話。

今年，THAIMAY成為公司強勢闖樂壇的首位力捧新人，對她竉愛有加。出道作《獅吼功》邀來韓國創作人Samuel Ku作曲、鍾說（鍾雪瑩）填詞，鍾說將歌曲命名為《獅吼功》，整首歌以輕快的旋律呼應著這三個字，盼望觀眾能夠記得THAIMAY的率真活潑性格！

《獅吼功》為THAIMAY度身訂做，靈感來自她精通的競技啦啦隊翻騰動作，透過新歌表達自己過去1年涉足演藝圈的急速轉變，她說：「娛樂圈比起自己認知嘅世界，更廣闊同複雜，成日好驚自己講錯嘢、搞壞個形象。我知道公司同大家對我嘅期望，所以好努力學習做藝人。」

雖然有時會感到苦惱同困惑，反覆去想在做「自己」同符合「世界」之間，如何取得平衡，但THAIMAY時刻以做前空翻的勇氣「忘記掉重力」，繼續向前翻騰，不會受大眾的框架局限，鼓起勇氣創造自己的遊樂場。

THAIMAY早前為新歌拍攝MV，不僅於30多度高溫下，在草地上跳唱兼做出高難度空翻動作，更走訪不同場景而拍通宵，她出動按摩槍舒緩疲勞：「佢哋以為我做咩係咁䟴腳，其實我係肌肉痠痛，同埋嗰日真係超熱，又要狂跳舞成個人不停出汗。」向來沒有生暗瘡的THAIMAY，緊張到拍攝當日爆壓力瘡：「話晒人生第一個正式MV，我真係好緊張，但係又好開心，因為我搵咗平日一齊跳啦啦隊班隊員，有佢哋喺度，我放鬆好多，仲要多謝成個團隊，個個都對我好好，辛苦晒大家。」

（即時娛樂）