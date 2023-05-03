法言人｜88歲羅蘭與謝雪心唇槍舌劍 網民讚高手過招 (14:35)

羅蘭在無綫劇集《法言人》飾演彭老太、大雄（張頴康飾）的嫲嫲，昨晚（2日）一集可說是她的個人表演，除了因獲大雄提示得悉大嫂（黎燕珊飾）引狼TK（陳少邦飾）入室而大興問罪之師外，更在法庭上與大狀Mary姐（謝雪心飾）唇槍舌劍，獲觀眾稱讚是高手過招。羅蘭姐現已年屆88，拍攝時交足戲，清楚演繹出溺愛、憤怒、固執等不同情緒，且每句對白均說得鏗鏘有力，咬字清晰。

據知，她為演好3分半鐘的法庭戲，與劇組達成共識逐句對白拍攝，務求能每句對白說得準確清晰之餘，亦每一句都交足戲，監製陳志江大讚：「羅蘭姐就算逐句錄，感情語氣全部都接得上，剪出來之後絕對似足一氣呵成咁拍，毫無破綻，相當有功架。」與羅蘭姐最多對手戲的張頴康，10年前與對方在《師父‧明白了》中飾演母子，之後二人合作無間。張頴康讚羅蘭姐十分精靈：「今次再合作，我覺得佢狀態依然好好，仲係好精靈，好清楚記得現場要做啲乜，劇本對白完全應付自如。」

劇中的「壞蛋鐵三角」Adam（張達倫飾）、熙少（海俊傑飾）及TK（陳少邦飾）亦引起網民熱議，3人當中以陳少邦最搶鏡。談到再演有錢奸角，陳少邦笑指今次角色有所進化：「家豪哥同志江哥開劇前同我講，今次角色比之前嗰啲再勁啲，雖然都係有錢奸人，但係篇幅同牽涉嘅嘢多好多，就算我冇出場，TK個名都會講足全晚，等觀眾可以真係認識到呢個角色，一個有錢人加惡人加野蠻嘅混合體。」談到現時目標，1999年藝訓班畢業的他坦言恨獲提名：「如果有得提吓名當然最開心，唔使攞獎㗎，係想有個肯定同對自己有個交代。其實聽到同事話有網民提起自己，已經係好大鼓舞。」

（即時娛樂）