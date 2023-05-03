林盛斌代理吳宗憲產品 遭騙徒網上假冒銷售 (16:43)

林盛斌（Bob）的Bob Up Store及產品被冒充於網上銷售，不少客戶付款後收不到貨品，亦有客戶收到冒牌產品，已知單一客戶已損失5位數字。台灣藝人吳宗憲交給Bob Up Store做港澳獨家代理的產品，同樣被不法分子在網上假冒銷售，吳宗憲與Bob為免粉絲及消費者蒙受損失，特別拍片呼籲，同時已將事件交由法律部門處理。

阿Bob說︰「很榮幸最近同吳宗憲大哥嘅減肥產品合作，首先多謝佢畀機會我哋，佢見到我哋喺香港、澳門等地方都做得幾好，正經去做生意，畀機會我哋一齊合作，攞佢嘅產品做港澳獨家代理。不過，我哋發現呢兩個禮拜，市場上突然多咗10幾間Bob Up Store，即係多咗我哋呢間網店。呢個產品實在太hit，喺台灣、馬來西亞都好hit，香港、澳門原來好多人都知，但係上網買唔到。突然間好多人冒充我哋，我哋之前拍咗製作認證片段，佢哋偷埋啲片、相，同埋啲資料內容，然後冒充我哋嘅網站，假扮我哋Bob Up Store喺facebook出post叫人哋去買。我哋收到好多求助個案，受害者好慘，畀人呃咗錢之後消失咗，話有現貨，點知送到嚟係假嘢。我諗好多網民或者網上買呢個商品嘅客人，係畀呢啲片同圖片呃咗，我諗嗰度係呃咗好多錢，我好希望大家睇到呢個報道嘅時候，大家會小心啲，如果係買嘅話記得去我哋官方網站買，同埋可以留意番我哋嘅post就會有信心。騙徒呃人嘅手法真係層出不窮，知道最新有4、5個page已經係不停模仿我哋，我哋都被呢個手法困擾，已經交畀法律部門處理，要保障番我哋利益。」

談到不少騙徒在facebook及Instagram傳短訊給Bob的社交網粉絲，欺騙他們購物，Bob說：「我都慣咗同佢哋講快啲舉報，我見到會即刻處理，最近多咗好多冒牌我個名，偷呃拐騙叫人快啲入link度抽獎，我唔知其他藝人朋友會唔會有呢個情况，以前1個月1、2單，依家每日都可能有10幾單，見到即刻會舉報佢哋之餘，希望大家都報警等佢哋唔好再呃人。」

（即時娛樂）