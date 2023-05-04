MIRROR官方歌迷會招收新1年會籍 推全新年度會員制 新人入會費減至300 (13:49)

MIRROR Official Fan Club宣布新會員的入會費只需300元，舊會員的續會費將根據其會籍到期月份而遞減。（MIRROR OFFICIAL FAN CLUB Ig圖片）

MIRROR的官方歌迷會「MIRROR Official Fan Club」去年5月成立，轉眼已1周年。雖然後援會被批評成立1年才舉辦將在月尾舉行的首次收費粉絲見面會，入會後又沒有什麼福利，惟1年會籍將完，歌迷會今日在社交平台發文宣布招收2023年MIRO（鏡粉暱稱）會籍，並會推出全新年度會員制。去年的入會費為440元，歌迷會宣布今年新會員的入會費只需300元，舊會員的續會會費金額將根據其會籍到期月份而遞減，由260元至免費不等。歌迷會表示將為MIRO帶來更多福利及活動，11項會員福利包括︰

1. MIRO會員禮盒一份 （珍藏版相冊一本，當中紀錄MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的訊息）

2. 預訂MIRROR演唱會門票的機會*^

3. 預訂MIRROR個別成員演唱會門票的機會*^

4. 參加及訂購MIRROR周年活動門票的機會*^

5. 訂購MIRO專屬歌迷會活動門票的機會*^

6. 參加MIRO專屬電影優先場的機會*^

7. 參加MIRROR及個別成員相關音樂會或活動門票抽籤的機會*^

8. 參加線上粉絲見面會的機會*

9. 購買MIRO獨家限定商品的機會*

10. MIRO專享折扣優惠

11. 於MIRO專區瀏覽及下載MIRROR獨家影音

*視乎供應及活動主辦方分配的數量而定

˄活動可能設有年齡限制

（即時娛樂）