柳應廷李駿傑為日本THE FIRST TAKE演出 合唱《人類群星閃耀時》緊張似考試 (22:07)

MIRROR成員柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）最近應日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT）的邀請，以一鏡到底方式拍攝一次性演出，合唱《人類群星閃耀時》。這次是繼陳柏宇後，第2次有香港歌手出現在TFT頻道。

說起這次TFT的錄影，Jer與Jeremy至今仍十分激動、興奮及回味。Jeremy說：「好激動，因為喺外國平台做呢件事，又係《人類群星閃耀時》呢首咁難唱嘅歌，所以激動得嚟又好緊張。」Jer也表示：「TFT呢個平台係對歌手嘅肯定，上得去都係有番咁上下唱功實力。」Jeremy聞言笑Jer兜個圈自己，Jer答︰「認真！平時上開網睇，有好多都係自己平時會聽開嘅歌手，所以上到去係榮幸，仲要係自己歌，覺得係成就解鎖﹗」《人類群星閃耀時》是一首講人與人之間關係的歌，Jer很想透過這歌分享愛和感恩之心：「《人類群星閃耀時》係幾適合向大世界唱嘅一首歌，所以我同Jeremy唱得歇斯底里，將自己個心攞出嚟。」

為了這次的2人合唱版本，Jer、Jeremy及團隊為歌曲作出新安排。Jer說：「今次編曲偏向簡單同清澈，因為TFT嘅版本，就好似攞走一啲調味料，將一道最原始嘅菜式交畀樂迷品嘗，你品嘗到咩味道，就聽到咩歌聲，所以今次用最簡單嘅琴，少少嘅鼓同結他去編曲，係另一個感覺，而且係對唱功嘅考試，因為咁簡潔嘅編曲，歌手要控制嘅技巧就更多。」Jeremy十分認同：「真係好似考試，花姐（經理人黃慧君）都話似等緊啲仔考完試放學嘅心情。」除了編曲，和音部分亦有不同，Jeremy解釋：「因為今次唔係跟原本嘅Chord去編曲，所以和音唔可以跟原本嘅，搞咗好耐，錄影之前1日仲傾緊要點演繹，不停調整。」

談及演繹Jer的作品，Jeremy坦言本身很喜歡《人類群星閃耀時》這首歌，但今次是一個較抒情的版本，他花了很多心機構思怎去演繹。他說：「Jer演繹好澎湃、好大、好勁，令到首歌本身已經有一個好強烈嘅形象喺度，我要點樣加入，同Jer把聲先夾到呢？呢個係我諗咗好耐嘅地方。」Jer續說︰「因為得一Take唔可以出錯，我哋事前練習，再跟老師上堂練歌，之前一晚喺房練到1、2點，係咁唱。到真正入到錄音室開始，見到平時TFT嘅製作場景，即刻心跳加速，但錄音嗰一Take係最有Feel最有感覺最有情緒。」Jeremy認同，指平日練習都未進入狀態，但錄影一刻就完全投入其中，表達當中感覺出來。Jer回憶唱到Chrous 3時，自己也被感動，感覺像在宣揚愛，而現場工作人員亦有同感。

兩人看過很多TFT影片，這次能身歷其境，Jeremy稱：「感覺係『啊！原來係咁嘅！』真係集中落自己把聲，緊張再大咗，因為你感覺到唔會好似平時有特別嘅燈光、舞台效果，令自己覺得要做得再好啲。」Jer也說：「通常喺香港嘅舞台，有觀眾有燈牌一齊大合唱，但今次冇觀眾要掉晒情緒出嚟係第一次，要透過鏡頭去感染觀眾，加上第一次喺海外唱呢首歌，十分難忘。」

（即時娛樂）