陳湛文曾為生計多次想轉行 感激太太願同甘共苦 (19:02)

41歲陳湛文（Peter）2012年演藝畢業，2018年首次拍電影，憑《三夫》獲提名金像獎最佳新演員。他去年憑劇集《IT狗》及電影《飯戲攻心》而獲更多觀眾認識，近日在電影《命案》中演變態角色亦備受讚賞。陳湛文近日接受商台《星光背後》訪問，表示2017年憑舞台劇《少年十五二十時》首奪劇場「最佳男配角」前，曾多次想轉行。他說︰「畢業後一直做劇場，收入很不穩定，1個月最多有萬多元，最少連人工也沒有。阿哥、家姐幫我較多，過年時會給我一封很大的利市令我能撐耐一點。不過，我自畢業後第3年起愈來愈差，經常泄氣。眼見自己30多歲，就想是否該轉行。」

陳湛文當時打算演完《少年十五二十時》便轉行，豈料因為得到「最佳男配角」而留低。他回憶︰「當時我打算走，認為自己沒希望時，就頒了個獎給我，就像叫我留下來繼續行。那時候，我更懊惱，獲獎不代表我人工高了或工作多了，因此計劃試拍影視作品，這才遇上電影《三夫》。」陳湛文後來憑《三夫》入圍金像獎新演員，之後又獲關智斌邀請參與MV演出。原來，陳湛文拍攝《三夫》時受盡打擊，一度想打退堂鼓。他說︰「拍《三夫》過程令我很頹，發覺自己不了解這行業，因為阿果（陳果）很癲，我在現場被他鬧到depress，失去所有自信、自尊！那時心想，拍戲不適合我，怎料又獲提名新演員，又像有信息叫我留下來。」

陳湛文2019年與前娛樂新聞主播太太宋雯結婚，2021年誕下女兒Nina。陳湛文表示宋雯是其演藝學院師姐，兩人2013年合演音樂劇《舞步青雲》時邂逅。他回憶當年排練時常挑剔宋雯沒盡全力，又逗她說話，笑言跟太太是互相追求。兩人交往時，陳湛文的事業仍未起步，他說︰「她願意跟我一起捱，沒勸過我轉行，但會鞭策我計劃將來。我們拍拖時，連去大排檔食飯也嫌貴，多數只去茶記。想𧨾自己開心時，就會去吃有優惠的自助餐。我不浪漫，很少送禮物。」陳湛文稱太太對表演仍有火，感激她為自己犧牲生小朋友，也陪他走過人生低谷。陳湛文說︰「那時我什麼都沒有，提名新演員前後經歷很多盼望及失望。見她陪我渡過這麼多難關，沒可能不是她陪我走到最後，所以我就求婚，無論日後怎樣都要與她一起行。全靠《三夫》的片酬，我才有錢買結婚戒指。」

（即時娛樂）