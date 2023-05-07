中文金曲｜馮允謙失落最優秀流行男歌手冇失落 雲浩影自評仍有進步空間 (18:41)

馮允謙（Jay）在昨晚的《廣播九十五周年 十大中文金曲頒獎音樂會》捧走「CASH最佳創作歌手獎（金獎）」、「十大中文金曲獎」及「十優歌手」，惟未能奪得「最優秀流行歌手大獎（男歌手）」。他受訪時稱未有失落︰「能在頒獎禮上台唱歌已經很開心，其他不會理太多。我也戥MC（張天賦）開心，他實至名歸，我只好幫他及其他人寫多些好歌，自己都可以努力，看看明年有沒有機會。」

雲浩影（Cloud）奪得「最有前途女新人（金獎）」，她說︰「我可以做得更好。如10分是滿分，我有7、8分，永遠有進步空間。」

（即時娛樂）