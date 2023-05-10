MakerVille今午臨時召開記者會 傳So Ching退出COLLAR (12:58)

傳So Ching復工後覺得難以同時兼顧照顧男友及工作，因此決定為男友而退團。（蘇芷晴Ig圖片）

女團COLLAR所屬公司MakerVille今日中午臨時通知傳媒出席下午3時的記者會，抬頭只寫「COLLAR最新動向發布會」，隨即傳出記者會將宣布成員So Ching（蘇芷晴）決定退團的消息。

So Ching的舞蹈員男友李啟言（阿Mo）去年7月尾在MIRROR紅館演唱會墮屏意外中嚴重受傷，至今仍然留醫，需接受漫長的治療。So Ching隨即放下工作，停工5個月照顧男友，至今年1月1日才正式歸隊出席商台叱咤頒獎禮。雖然So Ching停工期間曾傳出多次退團傳言，但她和隊友多次否認。

COLLAR日前在CHILL CLUB頒獎禮7缺1，隊友事後解釋So Ching生病未到場。不過，有傳So Ching缺席的真正原因是她已決定退團專心照顧男友。有指So Ching重投工作雖然獲得阿Mo及其家人支持，但要同時兼顧好工作及陪伴照顧男友的壓力卻超出她想像，因此決定離開COLLAR。

So Ching最後現身的COLLAR活動是3月時舉行的Clockenflap音樂會，她同月曾伙拍隊友陳泳伽（Winka）演出品牌音樂會。

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（即時娛樂）