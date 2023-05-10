So Ching交代退團原因 為放下COLLAR成員身分感歉意 (15:08)

So Ching坦言自男友阿Mo受傷至今，她一直未能忘記每段來回急症室、醫院的畫面，同時亦仍未能完全適應幕前工作。（蘇芷晴Ig圖片 / 明報製圖）

女團COLLAR所屬公司MakerVille今日下午2時半在社交平台發聲明，宣布So Ching（蘇芷晴）退出COLLAR；同時安排於下午3時舉行記者會交代COLLAR最新動向。So Ching同樣在下午2時半在社交平台發文交代退團原因，她坦言自男友李啟言（阿Mo）受傷以來，內心有過不同想法與情緒，儘管曾踏上舞台面對大家，惟至今仍未能完全適應幕前工作，與公司商量後決定退出COLLAR。So Ching全文如下︰

各位朋友：

自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。

在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司商討後，我決定退出COLLAR。

過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。

我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。

感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。

最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。

很感恩一直有你們陪伴

謝謝大家。

相關新聞︰So Ching退團 COLLAR 8變7 經理人強調不會加入新成員

相關新聞︰COLLAR未來7人姿態發展 成員不捨但尊重So Ching決定

相關新聞︰So Ching退出COLLAR MakerVille發聲明稱尊重意願

相閞新聞︰MakerVille今午臨時召開記者會 傳So Ching退出COLLAR

（即時娛樂）