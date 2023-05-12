造星V｜3位大熱參賽者全程企C位 馮允謙投訴陳健安搶人出茅招 (20:30)

ViuTV節目《全民造星V》其中68位參賽者，今天（12日）聯同導師陳健安（On仔）、馮允謙（Jay）、韋羅莎及節目主持強尼，到將軍澳為節目宣傳造勢，吸引大批粉絲圍觀，為自己心儀參賽者吶喊助威，場面熱鬧。

現場播出兩組導師如何「搶人」奇招後，參賽者便唱歌及帶來全新舞蹈，但負責跳舞成員上台時走錯位，出現碰撞情况，然後全體成員演繹全新編曲的主題曲《前傳》，全場氣氛高漲。1號王鋒、2號魏念恩（Nathan）和99號黃家灝（KC），跳群體舞和大合照時，均安排在C位位置，明顯備受重視。

On仔、Jay和韋羅莎透露他們之前分組搶學員，競爭激烈，儼如打MMA，Jay說：「我和韋羅莎一組，未安排搶學員前，我們已相約見面，睇晒所有學員的資料，所以在搶學員當天，我們互相信任，很認真、很專心去聽，搏命搶他們回來。」韋羅莎表示他們一開聲唱歌，覺得好就要搶。Jay和韋羅莎投訴On仔和陳蕾出茅招，不停騷擾他們，韋羅莎說：「陳蕾和我傾偈，又捉住我雙手祈禱，阻止我按掣等。」

問他們的心水人選，Jay喜歡1號王鋒、2號Nathan、53號羅樂（樂樂）和99號KC。On仔則喜歡4號王諾言（Owen）、13號符紀男（Tiger Foo）、35號田曜誠（Tsoul）和79號鄧家杰（Kakit）。

Jay說：「樂樂一開聲就好入耳。對家的17歲Owen自彈自唱，很有潛質和感染力。」On仔表示Tsoul站在舞台已有震懾力，希望香港能出到一名跳舞明星；他又讚KC全能又有魅力；Tiger則比較內向，但仔細留意，便看到他獨特吸引力和可愛之處。

王鋒、Nathan和KC於被馮允謙看好，3人表示感謝，問他們對於自己表演如何？KC說：「好盡興，我雖然是舞蹈員出身，但很久沒在那麼多人面前跳舞，心情有少許緊張，但一班兄弟一齊跳舞很痛快。」

王鋒很開心和隊友一齊跳舞，並爆Nathan為了今次表演，通宵練習，Nathan說：「我不是跳舞出身，第一次公開跳舞，不想失禮。」對於群舞和大合照時，3人被安排企C位，KC指可能公司知道他有跳舞經驗，其他參賽者都有表演時候，大家都是來追夢，人人平等。」

Tiger被On仔指內歛，他承認比較害羞，很少與人交談，但參加《造星V》後認識了很多朋友，在音樂上有很多交流，已打開心扉，他會自彈自唱和自己寫歌編曲去吸引導師。至於Owen，他稱自己玩音樂才1年，缺乏經驗，能吸引導師，可能因為他唱歌比較感性，及被其真誠打動。

（即時娛樂）