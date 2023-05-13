野外步出3｜胡敏芝不忍爺嫲逐漸變老 淚如雨下 奶仔視Karen妹妹 (15:41)

J2節目《野外步出3玩野加大馬》昨晚（12日）播第10集，J2er胡敏芝（Karen）在「女性談判專家」方紹聰（奶仔）帶領下，盡訴心中情，奶仔先引導Karen回顧攀登劍峰之旅，Karen說打開自己通告時，確是由天堂跌落地獄︰「我本身行山唔係超級勁，所以係好辛苦。（奶仔：除咗辛苦仲有咩？）就係我落山嗰陣，真係幾憎你，有啲委屈到想喊，我唔明點解我會喺度，我睇到其他女嘉賓嘅活動，我就諗點解我咁辛苦，覺得好唔平衡。」

奶仔聞言追問：「你覺得我要你咁辛苦係為咩？」Karen認真細想後說：「你覺得我溫室小花，所以想帶我『野外步出』跳出保護殼。」奶仔聞言即大哥哥上身：「想你可以學到平時喺廠入面，或者拍劇得唔到嘅體驗。」

Karen聞言表示有得著：「其實我行咗400米已經好辛苦、好想走，要盡力同堅持，有啲嘢冇得退，一定要繼續行，先有路出返嚟。」奶仔聽完後讚Karen拼搏，直認視Karen為妹妹：「你係我第一個內心認定的拍檔，以後《野外步出》，有奶仔、就有Karen。」

打開話匣子的Karen隨即真情流露︰「屋企人唔係好支持我入呢行，所以我想做到成績畀佢哋睇。我係爺爺、嫲嫲湊大，嫲嫲把口一直話唔支持，但佢會死守喺電視度睇我嘅節目，好Warm；而我爺爺就會幫口話：『你唔好理佢，做佢自己想做咪得咯』，嗰刻我覺得自己好唔聽話。」

Karen表示搏命主因是「爺爺嫲嫲開始老」，說到此處，Karen激動淚崩說：「原本屋企人變老係好正常，但當見到爺爺冇以前咁精靈、有老態，就會覺得以前明明唔係咁。我爺爺有一次唔記得咗我個名，我唔識反應，我Feel到佢好想講，但佢講唔到...嗰刻我覺得自己應該搵份安穩啲嘅工，唔想要佢哋再擔心。」

Karen希望透過《野外3》，能讓家人感受到她的努力：「我真係做緊嘢，唔係發緊明星夢。」並再在奶仔引領下，向電視機前的祖父母說出心底話︰「希望你哋要陪我陪好耐，唔好唔見咗，睇到我可以有好好嘅發展。」奶仔隨即亦感性接招：「好希望之後啲人記得《野外》係奶仔嘅節目外，都記得係Karen嘅，Karen爺爺嫲嫲，你哋孫女𠵱家好Tough㗎喇，你哋唔需要擔心佢㗎。」

（即時娛樂）