田蕊妮獨腳戲昨晚公演 喊住謝幕：我當係最後一次演出 (17:09)

繼《大辭職日》、《大MK日》和《大初戀日》，林日曦再度推出年度無聊企劃《大離婚日》，並邀得視后田蕊妮（阿田）參演，二人分別以暗黑幽默風格探討夫妻關係。

田蕊妮昨晚（12日）起一連16場，假香港演藝學院歌劇院，上演獨腳戲《大離婚日─—妻》，緊隨其後將由林日曦接力，以視像方式一連12場，演出另一齣關聯的實驗映畫獨腳戲《大離婚日─—夫》，二人雖各自在不同時空、不同地域，分別演繹兩個獨立劇目，但希望能以一種前所未見、既遠且近的協同式舞台演出形式，講述同一個愛恨交纏、相愛相殺的婚姻故事。

《大離婚日》故事講述趙家豪（林日曦飾）和 吳淑賢（田蕊妮飾）結婚10多年，因一句衝口而出的離婚，以及一次離奇的昏迷事故，令2人重新思考婚姻的意義。首次挑戰獨腳戲的阿田，早前遠赴北海道札幌綵排，笑言墮進「曦曦園區」，被此劇的編劇兼導演林日曦全程黑面監視。

《大離婚日——妻》昨晚正式公演，吸引大批藝人好友支持，包括俞琤、陳志雲、鄧麗欣、李佳芯、梁嘉琪、楊潮凱、張惠雅Regen、卓韻芝、梁祖堯、伍家謙、柳俊江、胡麗英等。

阿田出場謝幕時，忍不住灑淚：「大家仲賭我今（昨）晚會唔會喊，其實我喊嘅賠率係好低嘅，好多謝你哋！」觀眾拍掌給予支持，阿田續說：「能夠再喺觀眾面前做戲畀大家睇，你哋嘅反應真係充滿愛，好多謝你哋！我真係好掛住你哋！好老土呀！」台下觀眾大叫：「我愛你呀！」阿田即回：「I Love you too！」

阿田哽咽表示這部戲最辛苦的不是她，而是林日曦，她說：「佢搵咗個咁難搞嘅演員，仲要喺日本對住我6個禮拜，呢6個禮拜最辛苦係佢，其實唔止6個禮拜，連返咗香港嗰2個禮拜，佢都一直監視我，好多謝佢呃我嚟做呢個獨腳戲，因為最初佢話做獨腳戲係好舒服嘅，結果我就畀佢呃咗去日本。排完呢套戲，我覺得林日曦好有才華，而我嘅演技真係好好！」逗得全場捧腹大笑。

阿田又感觸說：「近呢幾年我每做一樣嘢，都覺得係我最後一次嘅演出，我唔係講大話，因為今日唔知聽日事，永遠唔知之後會發生乜嘢事，所以呢個舞台劇，我都當係我最後一次嘅演出，好多謝你哋，我好開心可以再次見到你哋。」

此時，林日曦突然於大銀幕，以兔仔造型亮相，以視像直播形式驚喜謝幕，大呼：「田蕊妮平時唔係咁㗎，平時鎮定好多㗎！」林日曦接著說：「我唔阻大家時間，本身Mark咗17個Points想講，但係我覺得個氣氛唔係好適合，好似好感性咁，有好多人想多謝，本身諗住唔多謝田蕊妮，但如果𠵱家多謝佢，好似顯得禮尚往來咁，好鬼老土，但其實我本身已經諗住講㗎，OK？」

期間他又問現場觀眾：「你哋有冇Delay呀？我個嘴係咪Real Time㗎？」阿田望住銀幕大笑：「你個眼神好賤呀！」

林日曦坦言：「我好多謝田蕊妮，我唔知佢真係太鍾意做戲，定係太掛住大家，我覺得要佢一個人，拋夫（杜汶澤）由台灣去日本，6個禮拜，對住一個其實唔係好熟，又容易黑面嘅人，係需要好大決心、勇氣同善良先可以做得到，所以好慶幸佢可以做到。

其實今（昨）日未開場之前，我都仲係好擔心，因為通常第一場反應都麻麻地，但唔知點解今（昨）日第一場反應係咁好。通常第一場好多甩漏，但田蕊妮救番晒，好多Technical嘅甩漏都無阻佢做得好好，睇見第一場咁好反應，好多謝佢同埋你哋！」

林日曦一貫幽默地跟觀眾說：「出面有啲紀念品，你哋唔使買，慳番啲錢，如果你哋覺得呢齣劇田蕊妮做得好好，好值得支持，我哋仲有啲日子有樓上飛賣，你哋可以介紹畀你朋友睇，你自己鍾意嘅可以睇第2次，或者你買飛畀你朋友睇都得，所以你哋唔使買出面啲紀念品，因為我覺得田蕊妮做得咁好，係咪好值得場場都Full House呢？」聽罷全場觀眾報以掌聲支持。

林日曦最後補充：「我之後仲有個《大離婚日——夫》版本嘅，都未賣晒飛，你哋唔使買，因為我係唔值得支持嘅，OK？陣間有條Trailer，大家幫幫手睇埋佢，好圓滿咁走出去紀念品Counter嗰度行下睇下，但唔使買。」

（即時娛樂）