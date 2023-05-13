中年好聲音演唱會｜周吉佩自彈自唱展實力 李佳性感「舞」難度 (18:55)

到安歌環節，26位參賽者換上整齊白Tee配牛仔褲，大合唱節目主題曲《我們的名字》。（林祖傑攝）

周吉佩自彈自唱《刻在我心底的名字》（左圖）；李佳偕舞蹈員跳唱《熱情的沙漠》。（林祖傑攝）

擔任《中年好聲音》主持的車婉婉，今午（12日）亦亮相九展Star Hall舞台，婉婉重提自己31年前，參加新秀入行，之後走去拍戲和做DJ，感到唱歌對她來說，是很遙遠的事。

去年，婉婉覺得自己不適合幕前，故到中環做OL返工，她哽咽地說：「我收到（曾）志偉電話，叫我返來主持節目，我話好吖！」婉婉終忍不住落淚，她感謝朋友支持和鼓勵，與參賽者經歷的6個月時間，同樣感受到祝福。婉婉邀請伍仲衡創作新歌《遲來的加冕》，分享自己心聲，伍仲衡爆車婉婉記憶力驚人，早於100強時，她已將各參賽者資料背熟，十分厲害。

另外，演唱會後段，《中年好聲音》三甲周吉佩（吉吉）﹑李佳和羅啟豪先後出場，季軍羅啟豪跳唱《疾風》，還反問大家喜不喜歡；亞軍李佳唱《上海灘》，及後脫下外套，跟舞蹈員跳唱《熱情的沙漠》。

冠軍周吉佩拿起結他自彈自唱《刻在我心底的名字》，並深情分享：「10幾年來經歷高低，做過平凡人，返工放工再回到舞台，需要很大勇氣。因為比賽有很多限制而卻步，原來最大阻力是自己，衝破後就夢想成真。」吉吉表示在決賽時打定輸數，故聽從肥媽意見享受舞台，終於完成比賽。重提節目中他的喊成為話題，他解釋喊只是因為與隊友間的友情所致。

到安歌環節，26位參賽者換上整齊白Tee配牛仔褲，大合唱節目主題曲《我們的名字》，有不少歌迷獻花，最多收花者是羅啟豪；之後眾人落台與觀眾握手，再唱最後一首《千載不變》，演唱會才正式結束。

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（即時娛樂）