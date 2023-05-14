Stanley新歌贈亡母彌補遺憾 歌未錄已崩潰 拍MV憶母子情泣不成聲 (20:59)

MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）於今天（14日）母親節，推出首支個人單曲《來不及》，悼念於年初因病去世的母親，新歌MV特別加入Stanley與母親的回憶片段，Stanley在拍攝過程中一度泣不成聲，令人痛惜。

Stanley媽媽在年初因病過身，讓他留憾，Stanley說：「佢冇睇過我演唱會，所以我好想有一首歌，可以喺日後演唱會唱畀佢聽，因為有呢個Idea，就即刻問花姐（經理人黃慧君），花姐話：『好呀！梗係冇問題啦！梗係要出！』」這便成就Stanley首次推出個人單曲。

在製作新歌時，Stanley已屬意找吳林峰作曲，有吳林峰就自然想到邀王雙駿監製，不過填詞人方面，Stanley起初不敢找小克參與，他說：「吳林峰有提議搵小克老師，我絕對相信佢，但初初我Concern佢啲詞好深，但吳林峰叫我唔使擔心，同佢講就得，咁我絕對信任佢哋，所以就有了小克老師參與。」

小克的詞未經任何修改，就是現在面世的版本，Stanley大讚說：「所有嘢好中，係一份好有感染力嘅詞，好多謝佢哋3位。」最觸動Stanley的兩句歌詞是：「愛沒盡頭不必害怕 / 我會自強不需記掛。」歌詞言簡意賅，Stanley坦言這是自己心聲：「我對媽媽嘅愛冇盡頭，會好叻仔去做成績畀佢睇。」

在灌錄歌曲期間，Stanley已因為《來不及》而哭，他解釋：「我明白自己唱歌唔係好叻，特別搵嚟兩位歌唱老師練習，喺錄音前我唱過好多次都有喊，臨錄前，Carl Suk畀我聽最新編曲，我嗰下已經崩潰咗先，因為好Touching，呢個就係音樂嘅魔力，錄歌嘅過程還好，未至於崩潰，但都有喊。」

除了錄音時多番痛哭，Stanley在拍攝MV時，亦被不同畫面觸動神經。Stanley說：「今次第一次同導演李刀拿合作，佢曾執導吳林峰《捱麵包的人》MV，好簡單亦好襯首歌，好富有情感，覺得佢嘅手法好適合我首歌，所以就搵佢，好多謝佢一口應承，仲話好努力去完成呢個最後禮物畀媽咪。」

李刀拿為Stanley構思，在MV加入了如喪禮，又或是年少時，媽媽從屋企嗌落樓叫Stanley返家食飯回憶片段，這些都是讓Stanley會心微笑往事，他憶述：「我係屋邨仔，以前打籃球，媽媽喺屋企嗌落籃球場：『食飯喇，細佬！』我成日覺得好尷尬，叫佢唔好咁嗌我，全部人都望住我，我怕醜，後來進化到落嚟籃球場，拉開閘門叫我食飯，一樣咁大聲，然後到最後變成Send信息畀我。呢啲係我同佢好記得嘅一啲回憶，好想喺呢個MV呈現少少片段出嚟。」

不過MV中最虐心的一幕，還要數Stanley在喪禮後，回到貼滿與家人合照的家裏，看著媽媽寫給自己的字條，Stanley再一次傷心得泣不成聲，在場亦有工作人員因心痛，而跟著一起哭。

被問到給媽媽的最後話語，Stanley說：「好多媽咪嘅心願都係小朋友開心就得，在於子女就會想媽咪見到自己成功嘅一面，媽咪離世呢件事，對我最大領悟，就係要好好珍惜所有嘢、所有Moment。佢臨過身前嗰段時間，都仲係好擔心我呢樣嗰樣，但我應承佢會努力，會照顧我個侄，會同哥哥繼續相親相愛，會有朝一日好叻仔喺台上拎獎，可以多謝佢。呢個係我會好努力去做嘅嘢，唔係佢嘅心願，佢心願只要我開心、健康就OK，但作為兒子，我好希望佢會Proud of有我呢個仔。」

（即時娛樂）