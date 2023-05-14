導演何爵天談現今創作 從夾縫中發揮 曾跟游學修阿Dee組「學舌鳥」 (21:29)

何爵天自揭即使瞓身謝票而票房再高，導演亦沒額外酬勞，《死屍死時四十四》成本比《正義迴廊》高很多，即使票房過3000萬，仍未能回本。（資料圖片）

現年35歲的何爵天，繼去年首次執導《正義迴廊》破紀錄，成為香港電影史上最賣座三級電影之後，另一電影《死屍死時四十四》亦有佳績已破2100萬票房，但何爵天摘下金像獎「新晉導演」後，自揭仍需用10萬元獎金來應急交租。

何爵天日前接受商台《星光背後》梁泰來訪問，自揭即使瞓身謝票而票房再高，導演亦沒額外酬勞，《死屍》一片成本比《正義迴廊》高很多，即使票房過3000萬，仍未能回本。何爵天解釋：「觀眾未必知，就像《正義迴廊》成本900萬，票房要3倍才能回本。因為要分成給院線、發行及宣傳，《正義迴廊》收4000幾萬好像很多，最終數個投資者，只可能每人掙百多二百萬，但這是他們應得，作為導演只有導演費，但坦白，能夠有機會拍首部電影，已經是開心完成夢想！」

何爵天由衷感激恩師監製翁子光，《正義迴廊》一役按樓押重注讓他首次執導，「當初真係好驚《正義迴廊》票房仆直，蝕埋佢層樓，我點都想幫佢回本！」剛過去的金像獎，《正義》獲16個提名，最終只獲「新晉導演」及「最佳剪接」兩獎項，何爵天直認有失望：「少少失望，是因為無演員得獎，但無辦法。」

2010年演藝畢業的何爵天，先後跟隨梁普智、林超賢及翁子光當場記或副導演學師，捱足10年才有機會當上導演，而兩部電影作品被指有很多對社會隱喻控訴。

何爵天曾與游學修及還未參加《全民造星》的ERROR成員何啟華（阿Dee），組成網團「學舌鳥」，3人二次創作劉德華歌曲《獨自去偷歡》而大受歡迎。回憶當年組成「學舌鳥」，何爵天說：「游學修是我演藝師弟，我請他演我畢業作的男主角，阿Dee則是游學修好朋友，大家line up起來，對社會變化有很多情緒想發表，沒想過會過80萬View咁多人睇。」

相對於今天社會創作自由變化，何爵天坦言：「當年創作自由度當然大些，起碼能暢所欲言，現在則要安全些，這亦是現實，但我認為創作人仍可從夾縫中發揮，中間亦可涉及到我對社會的控訴，就像《死屍死時四十四》，我都有為各行各業發聲，所有創作力，都源自我對世界及社會發生某些事情的憤怒。今天的創作一定有限制，但我會盡能力去做。」

談及某些同輩新導演包括歐文傑或林森等，已選擇移民離開香港，何爵天說：「屋企人都叫我移民，我亦有考慮過，但後來我了解，那個地方的機會，只會留給當地人，而我亦未必了解當地的文化，我最熟悉文化的地方，就是我土生土長的香港，所以我選擇留在香港，拍屬於香港地道題材的電影。」

（即時娛樂）