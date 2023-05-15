炎明熹考完DSE勁開心 孖同學台灣旅行 姑丈「功成身退」 (17:50)

問炎明熹是否最期盼踏上紅館？她謙虛說：「希望自己有更好的能力可以踏上不同的舞台，紅館是家人給我的目標，但我覺得可以多汲取一點經驗。」（陳釗攝）

炎明熹（Gigi）今天（15日）於葵涌為音樂節目錄影，除了獻唱《大開眼界》、《真話的清高》及《好想約你》等多首作品外，還與現場60多位「Gi炎粉」（粉絲暱稱）互動。剛考完DSE的Gigi非常開心，但發現考試並沒她想像中大壓力，她說：「因我之前很緊張這個考試，緊張了整個中六，但無論考成點，我都給自己5粒星，覺得已好叻女。」她指現時唱歌不用記掛考試，可以較為放鬆，但認為有點壓力也是好事，太大壓力就變成罪惡來源。

Gigi早前透露將首次與兩個同學到台灣畢業旅行，她說現時心情緊張又激動，但因有工作在身，所以她要提早2、3日獨自回港，不過都有一個星期遊玩。笑指她終可逃離姑丈「五指山」？Gigi笑說：「我不回答這個問題。」雖然姑丈今次不同行，但Gigi有信心照顧自己，因她本身都是大姐姐性格。

談到姑丈日前上載她上學的背影照，並感觸表示功成身退，Gigi笑說：「姑丈之前當消防員退休後便照顧我，現在他應該可以正式退休了。（升讀大學後姑丈可能繼續送你返學？）不會吧？他說過多幾個月就會退出，雖然我很享受被人照顧，但都可以照顧好自己。不捨的心情是會有，但他都要有自己空間，他都綑綁式照顧我很久了，我意思是姑丈不用再綑綁照顧我。」

至於可想到更大的舞台開騷？Gigi坦言當然想，但只想無用，希望準備好，若真的開騷，她希望有一個向樂壇前輩致敬環節。是否最期盼踏上紅館？她謙虛說：「希望自己有更好的能力可以踏上不同的舞台，紅館是家人給我的目標，但我覺得可以多汲取一點經驗。」

（即時娛樂）