AK指每個人有權發表感受 讚Alton做好本分 稱泥鯭想畀姜濤更好意見 (18:26)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）、陳卓賢（Ian）與陳蕾，昨晚（14日）在亞博舉行拉闊音樂會。MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、成員王智德（Alton）、李駿傑（Jeremy）結伴睇騷，因參與流浪動物善終遭義工取笑的Alton心情未受影響，更對鏡頭舉起V字和豎起拇指。

3位主角騷後受訪，對於Alton參與動物善終行動後被義工取笑，AK認為自己不便評論，因為事件屬對方跟義工團體之間的事，AK說：「他沒有跟我講這件事，我想他都沒怎樣擺在心上，他盡力做好本分配合節目拍攝，之後被人怎樣說，他控制不到。」

另外，RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）被指暗窒姜濤得獎感言，AK覺得每個人也有權利發表感受，姜濤也是趁得獎機會，對一班兄弟講心底話：「但我們不知道有沒有影響到其他人，如果Air time或流程上阻到其他人，我們都要說聲不好意思。」他指泥鯭前輩對姜濤的評論，自己不方便代姜濤回答，或者在這件事上發表新的解釋。

提到RubberBand已就事件道歉，AK認為道歉來得有點嚴重，大家只是發表意見，當然有人覺得激進，但一事件有兩面睇：「可能泥鯭前輩覺得，姜濤在這個場合講不太適合，或者再想一想會比較好，他應該是想比更好意見姜濤，才會這樣講，大家不需要太Focus這件事，頒獎禮都過了，希望下一年頒獎禮再做好一點，有機會上台發言，希望講得再好一點，再善用時間。」

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（即時娛樂）