台北電影獎｜林柏宏角逐影帝嗌「不敢相信」 許光漢意外冇入圍 (22:27)

《關於我和鬼變成家人的那件事 》票房大收，兩位男主角人氣急升。（資料圖片）

2023第25屆台北電影節，今天（15日）公布「台北電影獎」入圍名單，今年憑《關於我和鬼變成家人的那件事》而爆紅許光漢，意外未能角逐影帝，而拍檔林柏宏有份入圍。

對於許光漢未能入圍最佳男主角，令不少人感錯愕。據台灣傳媒報道，北影總監李亞梅指出，由於《關》片許光漢、林柏宏都是報雙男主角，票數分散，最後由林柏宏入圍，李亞梅說：「對同志的詮釋非常有魅力，沒有那麼單一刻板，對很多角色動作上，都有自己的設計，演員對角色加分。」許光漢則被認為喜劇節奏不錯，但還是無緣角逐影帝。

除了林柏宏外，其他入圍最佳男主角還包括《一家子兒咕咕叫》游安順、《罪後真相》張孝全、《疫起》王柏傑、《黑的教育》蔡凡熙。雖然未能角逐影帝，許光漢也在社交平台截圖，特別恭喜好友王柏傑、蔡凡熙、林柏宏入圍，他寫著：「水啦！」並附上讚的emoji，另外還特別標註「毛兄go」（林柏宏），大方得體。

林柏宏得知自己入圍後，在社交平台限時動態留言稱：「不敢相信﹗」他還寫道：「這是一趟不敢相信的旅程，謝謝評審看見毛毛（戲中角色）。謝謝我心目中的最佳導演偉豪和最佳男主角光漢，謝謝《關於我和鬼變成家人的那件事 》劇組，能夠和一群這麼優秀又充滿熱情的人一起創作是最幸福的事！這是你們給我的大禮，因為有你們！」

另外，王柏傑、薛仕凌主演的台片《疫起》獲13項提名；張鈞甯、阮經天主演的《查無此心》、《哈勇家》分別以12、11項緊隨其後。女主角方面，包括《本日公休》陸小芬、《查無此心》張鈞甯、《小藍》王渝萱，而孫可芳、潘麗麗也入圍爭影后。

（即時娛樂）