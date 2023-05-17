郎朗專誠來港擔任一晚限定嘉賓 李克勤：體會友情可貴 (14:49)

李克勤《弦續‧港樂演唱會》第4場昨晚於紅館舉行，特別嘉賓是郎朗，兩人一晚限定合作《深深深》及《我不會唱歌》。

2003年李克勤與郎朗合作《我不會唱歌》，至今仍是不少歌迷至愛。昨晚克勤特別邀請郎朗擔任嘉賓，台上克勤說：「朋友的定義是，無論個朋友喺幾遠地方，一個電話，一個短信，佢會搭好耐飛機飛番來、搭好耐車番來，只做一晚演唱會嘉賓，呢個朋友好特別， 佢唔識唱歌，但佢係國際級。20年前我哋合作過一隻歌，呢隻歌唱到今日我重唱緊。當我知道佢今日肯來做嘉賓，好開心之外，亦感覺到嗰份誠意及友情可貴。希望大家用最熱烈掌聲，送畀我遠道而來的朋友-郎朗。」

郎朗升台後，開心跟大家打招呼：「大家好。 」台下掌聲雷動。他續說：「非常激動，我仍記得我們20年前第一次合作，今天再一起真的很激動。」之後兩人為觀眾獻上《深深深》及《我不會唱歌》兩首歌。唱完後台下掌聲歡呼聲不停。克勤說「你哋今（昨）晚真係有福，呢兩首限定版，係2023年5月16號先有！」

演唱會做了4晚，克勤依然每晚除收花、禮物外，仍不斷收到不少利市。他笑道 : 「每場收到的利市，大家係咪覺得我個樣似屋企負擔比較重，多謝大家頂力支持李立仁，李力司教育基金。」有觀眾現場立即拿出銀紙，叫克勤過去收。克勤見狀笑道，「你現兜兜攞啲銀紙出來就唔好，你攞個信封入住佢。」觀眾仍不放棄，克勤說：「唔得，唔得，老闆鬧我㗎！重有兩個鐘，你搵啲嘢入住佢啦，我一陣再行過來啦。」引得全場大笑。昨晚楊受成及太太，關智斌，陳家樂，葉璇等好友棒場。

（即時娛樂）