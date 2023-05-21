2R成軍20周年宣布再出歌 Rosanne爆大仔驚訝媽媽係歌手 (22:04)

黃婉君（Rosanne）與妹妹黃婉佩（Race）的組合2R成軍20周年，婚後返回新加坡的Race上周和母親來港，與家姐一同見傳媒分享近况。同樣已為人母的Rosanne預告將回歸樂壇推出首支個人單曲，2R亦會推出20周年新歌。Race笑言想借唱歌偷懶，她透露6歲大女也喜歡唱歌。Rosanne說︰「我兩個兒子也不愛唱歌，大仔知道我和姨姨是歌手後嘩然，露出尷尬笑容。」

Race 10年前轉戰商界，與妹妹Rhonda創辦網上地產平台，公司更在今年3月於美國上市。成為上市公司主席的她說︰「做房地產有很多事要學，幸好以前做歌手都是抱住學習的心，要睇書、聽講座、跟叻人學習。當初創業不是為做女企業家，只是想將事情做好一點。地產App花了7位數積蓄建立，沒太驚失敗。當初來香港做歌手都冒險，人生有很多機會失敗，但不放棄，會有多點希望成功。」

她回想2016年成立地產公司時剛懷孕，曾被外界認為她不會勤力工作，因此一直用工作證明自己，現在公司上市亦要更努力。Race說：「公司除了新加坡、馬來西亞、菲律賓市場，想去更多地方拓展業務，但不考慮香港。香港市場已很成熟，有很多大地產公司。」Rosanne開心妹妹事業成功，揚言跟她們學投資。Rosanne說︰「我們以前在香港掙到錢，就將錢寄回新加坡給父母投資，現在我在澳洲、新加坡、馬來西亞均有物業，Race則在新加坡、馬來西亞及菲律賓置業。」

Race手上戴了一隻5卡鑽戒，是丈夫在她生完細仔後贈送的。她自言兩個夠晒數，與家姐一樣沒計劃再生。她說：「我老公好好，雖然想我日日陪他，但知我工作有夢想，所以很支持，從沒埋怨。我公司3月21日在美國上市時撞正細仔2歲生日，所以提早為他慶祝。我這次返回新加坡後，也要為女兒慶祝6歲生日。」

（即時娛樂）