《真係唔好笑》暫停播放 曾志偉︰要睇收視及觀眾反應調動 (20:16)

曾志偉表示除了《真係唔好笑》要暫停，《聲生不息‧寶島季》也會更改播放時段。他強調公司一定要根據節目收視及觀眾反應作出調動。（劉永銳攝）

麥美恩、何廣沛、馮盈盈、方紹聰等主持的無綫競技遊戲節目《真係唔好笑》，有傳日前（20日）播完第8集後被腰斬。總經理曾志偉今日出席無綫《Happy Summer記者會》時強調只是節目調動，除了《真係唔好笑》要暫停，《聲生不息‧寶島季》也會更改播放時段。

對於被指不滿意《真係唔好笑》製作成本大，與收視不成正比，志偉說︰「一定要睇收視及觀眾反應作出調動，這是經常發生的事，不能避免，有些節目甚至製作後不能播出。沒有一樣是百分百，正如我們也沒想過《中年好聲音》以很少資源得到這麼大迴響。製作一定有參差，未必樣樣如願。」

有份主持《真係唔好笑》的麥美恩、馮盈盈澄清節目非腰斬。麥美恩說：「多謝大家關心，公司作出節目調動。我之前已知會先播8集，剩餘5集延至暑假播出。」對於節目收視未如理想，她表示台前幕後會互相檢討、追求進步，始終是首次以此形式拍攝真人騷遊戲節目，希望公司繼續給予機會。

馮盈盈在節目中頻頻扮醜，她被問到可有為犧牲大卻沒好收視回報而失望時說︰「不會，大家在拍攝過程中很投入和享受，而且節目的主旨是想帶給觀眾開心。」麥美恩續稱拍攝時抱嘗試心態，沒擔保一定好收視，但她希望公司會開拍第2季，因公司需要這類節目訓練新人。

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（即時娛樂）