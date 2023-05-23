《Oh！英心》宋昰昀棄偶包表現獲讚 改名捱出頭 (17:52)

由Super Junior（SJ）東海和宋昰昀主演的愛情喜劇《Oh！英心》，講述90年代韓國知名動畫《英心》的男女主角，成年後偶然重逢，繼而展開爆笑浪漫愛情故事，劇集現正於「黃Viu」熱播，香港觀眾可以免費收看。

韓劇《Oh！英心》首周劇情講述綜藝節目製作人吳英心（宋昰昀飾），奉命主理一檔戀愛實境節目，錄影期間遇上女嘉賓臨時失場，英心只好臨危受命頂替她的位置，這時她卻發現其中一名演出者、傳說中的創業公司社長王景泰（李東海飾），竟是自己兒時追求者—「鼻涕景泰」！2人在拍攝時不自覺道出過去芥蒂，令節目組和眾嘉賓對於他們的關係大吃一驚；可是景泰在最終配對環節，選擇英心兒時玩伴、網路主播月淑（鄭友妍飾），令英心不禁懷疑2人有意捉弄自己。

劇中吳英心為了做好節目，不但親身上陣參與拍攝，又犧牲色相挑戰大胃王比賽，最後更在約會時跌落水中，堪稱「韓劇最狼狽女主角」！不過飾演英心的宋昰昀，所展現的搞笑演技，令人眼前一亮！

現年36歲的她早在高中時期擔任雜誌模特兒、後來透過電視劇出道，並以藝名「金星」展開演藝生涯，可惜人氣未如理想，2012年一度考慮退出演藝圈，她在同年決定改名「宋昰昀」重新出發，她解釋與年齡有關：「我在28歲之前，用『金星』這個名字演高中生，但是28歲後不能再參與高中生試鏡，實際上到了這個年齡的演員，好像陷入進退兩難境地。」

改名後的宋昰昀笑言個性變得沉穩，她亦在訪問透露從影以來的心態轉變：「剛開始的時候演技很差，也有辛苦的時候；回想起來，20多歲的壓力不是來自演戲，而是因為急躁，現在不會這樣了。」

（即時娛樂）