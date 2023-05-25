造星V｜「翻版阿Dee」Aaron晉身60強 何啟華唔睇好前路 (15:37)

何啟華認為Aaron在接下來的比賽要不斷面對他不擅長的表演，因此其《造星》路不能走得遠。（ViuTV網上視頻截圖 / 明報製圖）

ViuTV《全民造星V》昨晚（24日）播出第8集，98號「翻版阿Dee」梁浩朗（Aaron）出場。本身是大律師的他口才了得，惟不時聚焦評判說話中的1、2個點而辯論，被忠告「畀多啲真誠，收起小聰明」。Aaron演出時以歌曲「預言書」分享自身經歷，最初未能打動3位評判。陳詠燊、伍詠薇聽完Aaron的解說後卻給予藍燈，令Aaron成功晉身60強，加入馮允謙、韋羅莎一組。不過，何啟華（阿Dee）看過Aaron演出後，卻不睇好他的《造星》路。阿Dee說︰「他是有點看頭的，在說話方面是有點才華的，但以節目的角度而言，我真的不看好他能走得遠，畢竟他要不斷挑戰他不擅長的東西。」

從北美回港參賽的9號香胤宅（Lyman Heung）及來自馬來西亞的45號鄭如川（Adam Sang），表現同樣超班。32歲的Lyman在夏威夷出生、香港長大、英國讀大學，現職舞蹈老師，亦是美國百老匯劇院的表演者。他的巡迴工作受疫情影響而停止，剛巧看見《造星V》招募海外參賽者，就決定回港參賽。Lyman表演跳舞，表演至中段已獲3盞藍燈晉級。陳詠燊大讚Lyman ︰「超了一班，應該值4盞燈。」

35歲Adam本身在馬來西亞已是一名網紅，創作了不少歌曲，當中更有超過百萬點擊的作品，惟星運平平。Adam自彈自唱《Billie Jean》，只憑前奏部分的幾個發音已奪得2盞藍燈，最後以3藍燈晉級。陳詠燊大讚︰「如果可以按3次燈，我應該會按3次﹗」Edward Chan表示︰「高水平的表演就是步伐既快，同時穿透力很強烈。當他的節奏口技剛響起，測試咪高峰，已經充滿感染力，結他聲很實在，加上節奏口技，我已經知道他準備好了，接着一聲尖叫，聽到那種穿透力，還不按燈嗎？」

（即時娛樂）