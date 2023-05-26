造星V｜18歲Owen表現嚴重失準被淘汰 4位導師幫手求情惹熱議 (23:15)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（26日）播出一集，參賽者之一的18歲Owen是名怕醜仔，他首輪面試時自彈自唱周國賢的歌曲《Children Song》，獲面試導師不俗評價，然而到正式比賽時，他自彈自唱麥浚龍歌曲《金剛圈》，表現嚴重失準，監製在後台說：「咁大鑊嘅佢把聲？」4位導師對於Owen突然失準也大表驚訝，其中陳蕾說：「結他走音喎﹗」馮允謙也說：「可能好攰？」

當Owen唱完後，3位評判也給予紅燈，氣氛甚凝重，Edward Chan說：「你有冇聽到支結他走音？」Owen說：「係，啱啱等候嗰陣有Tune過音嘅，但我放在側邊冇再郁過。」Edward再說：「如果你檢查好，起碼結他個觀感唔會好似噪音咁完全走音。」伍詠薇也說：「我只聽到結他有結他聲，你有你嘅聲，對唔住，係唔好聽。」

然後4位導師進入錄影廠，為Owen講好說話爭取機會，此場面甚罕見，馮允謙先說：「評判唔好意思，因為嗰日我同陳蕾，其實我哋有幾個同佢面試，佢面試時真係唱得好好﹑彈得好好，好有潛質，但今日喺後台，我哋完全估唔到，好似唔係同一個人。」陳蕾也哽咽說：「我同Jay（馮允謙）都好意外，對佢印象好深刻，但今日見到佢嘅表現，我哋係戥佢擔心，好想知道原因，我好想再畀次機會佢，等佢可以發揮得更好。」

此時評判陳詠燊說：「其實我哋由3點開始錄影，到𠵱家凌晨5點半，大家都攰喇，當然後面仲有一堆人仲未表演，但你都試下唱幾句，等我哋評論一下，凌晨5點狀態下，其實你嘅聲底原來都幾好喎，咁可能都係一件好事。」Owen清唱幾句《明年今日》，可惜表現仍未如理想，Sunny再說：「頭先成首歌有一半係懶音，有一半咬字係錯嘅，所以我呢盞燈係唔可以撳。」

伍詠薇也說：「嚟比賽係要Ready好晒㗎，再畀多次機會你，但我哋都係聽唔到你有乜嘢優勢，sorry﹗」此時Owen說：「我想再多謝4位導師同埋3位評判，同埋造星咁多位朋友，我哋有緣再見。」

Owen事後直言見到導師為他爭取機會，深受感動：「我見到陳蕾為我講咁多嘢時，好似仲有喊，我係好心痛嘅，行到呢個舞台對我嚟講已經係好大證明，希望之後慢慢一步一步嚟，我呢刻實力未到呢個位，但我將來一定得。」

導師們經商討之後，決定再次入錄影廠，向大家說心底話：「因為我同Jay Fung嗰下衝動，去幫Owen講說話，我見到我哋兩Team﹑我哋辛苦選出嚟嘅選手，我好想同在座選手講，唔想畀佢哋覺得唔公平，我哋喺後台辛辛苦苦揀你哋返嚟，唔係話特別愛惜Owen，我想講你哋好多都係我哋爭崩頭爭番嚟，希望佢哋內心唔會覺得唔舒服，頭先真係好特別情况。」

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（即時娛樂）