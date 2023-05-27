鍾慧冰憶張學潤即眼濕濕 冇留意好友有病感內疚 (18:53)

網上頻道靈異節目《恐怖在線》15周年，昨晚（26日）舉行晚宴並筵開10多席。節目主持人「鬼王」潘紹聰，邀請嘉賓包括吳浩康（Deep）、衛詩雅、謝雪心、莊韻澄、鍾慧冰與女兒林靜莉及張栢芝媽媽等出席。

鍾慧冰被問有關已故好友張學潤（Nel Nel）突然離世一事，她即眼濕濕，指兩人最後一次相遇是在本月初舉行的《十大中文金曲頒獎禮》，至今仍無法相信對方會輕生。她透露當晚邀請Nel Nel做一些分享，又打算趁有線電視收費頻道6月停播前，約一班舊主持聚會，但Nel Nel有工作在身而推掉。

鍾慧冰眼濕濕地說：「在有線共事過6年，我們曾合作主持過同情緒病主題有關的節目，Nel Nel當時還會很義憤填膺講，如果有情緒病應要去看醫生。我真是好內疚，沒留意到他有病，不夠關心他，可能他沒有親人在身邊，覺得沒有愛，世界沒有東西令他留戀。對於他的走，我覺得太突然，從沒想過他會輕生。」

有傳Nel Nel財困，鍾慧冰認為絕對不可能，又大爆他生前好多工作，即使疫情也有做面膜生意、化妝品公司及開班訓練新人做形象指導，就算搬去深圳住的租金，每月僅數千元，而且沒有特殊嗜好，故應該經濟負擔不大。她相信只是因為一時情緒問題而看不開，呼籲大家要正視問題。

（即時娛樂）