李尚正升呢變余詠珊愛將 一人孭飛3個節目 (20:32)

李尚正（阿正）與盧頌恩（妹頭）今天（27日）為HOY TV宣傳，在旺角鬧市街頭免費派發雪糕，讓市民解暑。

提到有線電視收費頻道將於6月1日起停播，阿正與妹頭表示在免費頻道HOY TV的工作不受影響，如常繼續拍節目。據知，有網民選出有線十大經典節目，首選《怪談》外，阿正與妹頭都有份主持的《臥底旅行團》和《空間改造王》也在3甲位置，他們開心獲觀眾受落，不理收視多少，都樂意繼續拍下去。

問到有新高層上場，有否被約見趁機反映要求或投訴？阿正表示多年前已經與余詠珊共事過，所以一早認識，不用特別約見。妹頭聞言即說：「阿正一人孭起3個節目包括《臥底旅行團3.0》、《空間改造王》及一個有關香港兩餸飯節目，他是余詠珊愛將！」

阿正謙稱不敢當，解釋自己是月薪制藝人，公司才不停給工作用盡他，擔心亂說愛將會被公司照肺。雖然拍攝時間重疊，但他能應付。他們又表示返內地拍真人騷《臥底旅行團3.0》，預計7月中播放，成為公司改革後的頭炮。拍攝期間有不少離奇遭遇，阿正舉例因為是跟旅行團，行程竟然在30幾度酷熱天氣下，被安排浸溫泉險中暑。另外，又試過跟團食飯，食到疑似「假米」，口感似食有甜味的膠粒，非常奇怪，令他們很難忘。

（即時娛樂）