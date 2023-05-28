鄭國江第3場作品展變實力女將之夜 區瑞強敬贈「詞名一生」字畫 (15:44)

鄭國江昨晚（27日）舉行第3場《50+2周年詞名一生演唱會2023》，被網民稱讚是「實力女將之夜」。同為第3場演出嘉賓的區瑞強，獻上有一眾嘉賓簽名「詞名一生」的字畫，向鄭國江老師表達敬意。（大會提供 / 明報製圖）

鄭國江昨晚（27日）舉行第3場《50+2周年詞名一生演唱會2023》，演出嘉賓有陳美齡、張德蘭、林志美、陳潔靈、區瑞強、譚嘉儀、李紫昕及Vincie。這場嘉賓大多是女歌手，每一位也是唱得之人，被網民稱為「實力女將之夜」。鄭國江感謝每位表演嘉賓，特別是特意從日本回港的陳美齡。陳美齡獻唱了《蝴蝶戀》、《忘憂草》及《香港香港》，她說︰「《蝴蝶戀》是鄭老師為我寫的第一首歌，很有記念性。唱完《忘憂草》時，掌聲和歡呼聲回響不停！最後唱到《香港香港》的時候，觀眾們和我一起唱，一起做手勢！最難得的是《香港香港》的作曲家翁家齊先生也有到場，作詞、作曲和歌手共聚一堂，有誰可以不感動！」

張德蘭驚喜現身擔任嘉賓，帶來了數首鄭國江填詞的經典金曲，並與區瑞強合唱一曲《默默無言》。80年代尾開始淡出娛樂圈的她現身獻唱非常難得，是對鄭國江這位殿堂級填詞人崇高的敬意。林志美亦帶來了《你的眼神》、《初戀》及電影《少女日記》主題曲《偶遇》。陳潔靈則為觀眾們獻唱《無言地等》、《誰令我心痴》、《只怕不再遇上》。譚嘉儀唱出了陳百強的《有了你》及《今朝多珍重》，以及同為鄭國江填詞，由鄧麗君原唱的經典歌曲《漫步人生路》。

李紫昕帶領一眾小朋友獻唱連串出自鄭國江手筆的經典兒歌。同為第3場演出嘉賓的區瑞強獻唱《愛在陽光空氣中》、《陌上歸人》，羅文的《紅棉》、張國榮的《儂本多情》及陳百強的《偏偏喜歡你》等，並於演唱會尾聲與現場觀眾全場大合唱及向鄭國江獻上有一眾嘉賓簽名「詞名一生」的字畫，向鄭國江表達敬意。

（即時娛樂）