容祖兒APA演唱會門票被秒殺 歌迷盼加場 Jan影個唱海報 (17:15)

容祖兒相隔4年再在香港開騷，並公布《ANOTHER SIDE..... JOEY•MY SECRET•LIVE》將於7月13日至16日﹑18日至23日﹑ 25日至30日，8月3日至6日﹑ 8日至13日﹑15日至20日，以及22日，假香港演藝學院歌劇院合共舉行33場。

歌迷睽違4年，內部認購已超額滿瀉，今天（29日）門票公開發售已秒殺，不少歌迷嗌「救命」。祖兒知道網上搶票難，早已細心為歌迷會安排一日專場，但一日專場亦不能解歌迷4年相思之苦，故加場之聲不絕於耳。

祖兒表示加場要跟公司商量和安排，大家會研究是否可以多做一些，她說：「其實為防打風落雨，可能仲有少少檔期，諗緊如果可以，不如好似上次咁，加開慈善場，大家一齊做啲有意義事，實行到等公司再宣布。」

決定再開騷後，祖兒表示身邊有不少朋友問她是否傻了？為什麼開足33場呢？祖兒說：「當然開紅館係一個選擇，明年或者會開紅館呢。今次我揀APA（演藝學院）先 ，係好想有一個同觀眾超近距離空間分享時光，6年前嚟過呢度嘅，都會明白APA無論係做騷或者睇騷，會得到另一個層次感受同感動，而且歌迷都問咗我6年，會唔會再開呢種騷，咁檔期及所有工作都可以配合，就即刻決定再做多次，好想同大家再享受呢種近距離親密時刻。」

早前祖兒影演唱會海報，當日林海峰（Jan）影了個多小時就宣布收工，令她也嚇一跳，她說：「真係好多謝阿Jan，影海報嗰陣佢其實自己好忙，又舞台劇，又好多其他工作，上一次《My Secret‧Live》都係佢設計海報，同Wing Sha影，今次我好想原班人馬出發，所以Jan再忙最後都答應幫我做，由我入行至今，佢都一直默默支持我，我幾乎全部紅館騷，都係佢幫我錄好多VO，初出道嗰陣佢又喺電台節目大力推介我呢個新人，有佢幫我設計海報，我會好安心，𠵱家我經常經過隧道附近個位，見到自己張海報，我個心都會諗起佢，好多謝佢揀呢張相，真係呈現到最舒服悠然自得嘅我，一張相就已經話畀大家感受到，今次係點樣私密同悠然自得嘅騷。」

今次同樣由彭秀慧做導演，祖兒說：「APA係佢主場嘛，女導演會係騷入面浸多一份溫柔。彭秀慧話上次咁好，今次都有壓力，我信佢好有壓力，因為佢份人咁認真，一定會要求超越上次，連月來佢都不停迫我哋開會開會開會，佢已經聽緊我幾百張唱片揀歌，我想同步開放畀歌迷一齊揀，大家想聽咩去我Ig留言，寫低歌名，我哋一定會睇到研究係咪適合，快啲留言畀我啦。」

（即時娛樂）