自然系女子日本旅行｜台灣女神林莎預告浸溫泉 甜美臉蛋俘虜宅男 (17:29)

J2今年初推出旅遊節目《自然系女子旅行》，邀來3大台灣女神林襄、張雅涵和黃上晏拍攝，贏盡眼球兼話題。有見及此，J2乘勝追擊，誠邀台灣女神林莎，拍攝新一季《自然系女子日本旅行》，林莎將與節目主持林映暉（暉哥）玩轉日本。

林莎有甜美臉蛋和美好身段，成功俘虜宅男，Ig粉絲人數直迫100萬。近日有台灣網民在討論區以「台灣最頂的林莎」為題發文，引發網民熱議，大讚林莎「可甜可艷」、「純天然」、「有臉蛋有身材」。

對於拍攝新一季《自然系》，林莎非常期待：「因為平常工作很忙碌，能親近大自然的機會滿少的，我通常去日本也去都市，每次看到照片中的日本自然景觀，都很期待有一天可以親自前往！」林莎預告會在石川縣體驗浸溫泉：「我本身很喜歡泡溫泉，我對這次有溫泉的旅程充滿期待！」

至於冧莊做主持，暉哥直言很感恩：「好多謝團隊畀機會我，好感謝觀眾支持，希望之後可以再去其他國家，繼續帶大家去旅行！」講到與女神林莎合作，暉哥興奮表示：「我有Follow開林莎，第2季可以同我女神合作好開心，我期待咗超耐。希望之後如果再開新一季，可以再請多啲我嘅女神，畀我認真工作之餘，同時可以圓夢！」

昨晚（30日）林莎孖暉哥在J2社交網直播，宣傳拍攝中的《自然系》，身在日本的2人大讚當地風景優美，並透露吃了不少美食。林莎大講Cute爆廣東話：「我識聽唔識講啦」、「食飯喇」、「好好食」、「我好鍾意你」，並謂很喜歡香港：「去過香港10多次，我會自己無聊地坐飛機去香港吃東西，我很愛香港食物，好像燒臘和各種港式點心！」

（即時娛樂）