造星V｜天宇斥Edward Chan批評無理 遭網民鬧爆後道歉 (15:47)

早在《造星V》公布94強名單後，天宇已被人在討論區爆料，公開2021年7月的影片，指片中身穿藍色日本餐廳工作服、疑似天宇的男子在旺角街頭不斷用粗口挑釁另一位街頭表演者，更揚言「你再唔唱打你㗎啦」。（網上片段截圖）

ViuTV《全民造星V》首輪賽事評判之一的Edward Chan，在昨晚（1日）一集出手「滅燈」，將本來能晉身60強的38號王天宇送入復活區。天宇事後十分不滿，回到後台時深深不忿，否認咬字方面有問題，又揚言「普通話、國語係我嘅母語，我講普通話一定多過佢講白話」、「可能我唱歌唔啱你所願，你覺得好難聽，但唔係以咬字唔清楚好輕易將一個人扔進復活區，而且我認為我自問我實力係唔會差過某啲喺60強嘅選手」。天宇的態度引起觀眾不滿，在網上討論區指他態度差、自以為是、不尊重人、愛找藉口掩飾。

天宇在telegram群組中貼出與Edward Chan的對話紀錄，向對方表示「好後悔」、「我喺度想同你講番聲，對唔住」等，獲對方回覆「Take it easy」。不過，他公開的對話紀錄截圖不慎泄露了Edward Chan的工作室地址。有網民質疑天宇做騷，未得Edward Chan同意就公開對話內容。天宇最後在telegram群組刪走圖片。天宇今日凌晨亦在社交平台留言道歉，他說︰「對不起，曾經的我是一個不折不扣的壞人，而我將會用餘下嘅時間重新出發。」

其實早在《造星V》公布94強名單後，天宇已被人在討論區爆料，公開2021年7月的影片，指片中身穿藍色日本餐廳工作服、疑似天宇的男子在旺角街頭不斷用粗口挑釁另一位街頭表演者，更揚言「你再唔唱打你㗎啦」。

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（即時娛樂）