全民造星V｜Jake Wong撐花姐問牀事不涉性騷擾 列3點反駁 (22:48)

ViuTV選秀節目《全民造星V》已選出60強參賽者，日前播出一集57號Jake Wong（黃汛一）面試時被花姐（黃慧君）問多條私人問題，包括「依家有冇拍拖」、「最多試過一腳踏幾船」、「依家嗰個拍咗幾耐」等，Jake Wong初時顯得愕然但都有回答。之後花姐再問：「識咗幾耐就上牀？」Jake Wong呆了尷尬反問：「答唔答得㗎？」花姐說答得，Jake Wong答了，但節目組為保他的私隱將答案消音。花姐之後向其他工作人員解釋只是想了解參賽者背景，想知是否玩世不恭、私生活混亂的人。

不過花姐此舉引起很多網民批評問得太私人，疑有性騷擾之嫌。Jake Wong對此在社交網表示原本無打算回應，但留言愈來愈過份，決定以3點為花姐平反。他認為只是一個問題，亦無構成性騷擾。他說「第一，花姐問完大家畀完反應其實有解釋原因嘅，係想知我係咪私生活混亂嘅人。咁其實佢咁講完，我都知係完全冇性暗示嘅意味，所以我係覺得Odd，但唔覺得harassed。第二，花姐嘅形象一向都係嚴母嘅角色，所以當佢問呢個問題，我係完全冇覺得佢有bad intentions。第三，當時嘅場合係拍攝中，N咁多個人喺度，其實佢一問我就知道呢個係一個效果位，nothing personal！反而如果佢私底下問我，我會有少少顧慮。」

（即時娛樂）