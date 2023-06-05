造星V｜紅組樂隊Battle先輸一仗 Nathan Hei哭成淚人 Kim似年輕版黃貫中 (23:37)

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（5日）正式踏入第二回合，紅藍兩組先進行指定項目樂隊Battle，兩隊同樣演繹Dear Jane的歌曲《聖馬力諾之心》。評判包括王君馨（Grace）﹑Dear Jane主音Tim﹑楊詩敏（蝦頭）﹑歌曲監製何秉舜（何丙）﹑填詞人Oscar Lee。

藍組由成員Mark Chan﹑宇軒﹑Adam Sang﹑樂樂﹑Howard﹑Jason Loi出場，他們都是唱得之人，有幾位成員的體型亦相當接近。他們演出完後，Tim說：「有Feel呀，同埋呢個改編，其實幾令我喜出望外，成個表演係精彩嘅，見到你哋合作係開心嘅，雖然有啲緊張，但冇問題，我感受到你哋嘅力量。」

蝦頭則讚Adam：「你一開聲時我覺得好掂，開場時兩邊鼓聲，呢個結構展現非常好，打鼓朋友通常都係放到最後先展現出嚟，一嚟畀驚喜我，仲要好好聽喎。（Tim：好聽過Dear Jane個鼓手。）」

王君馨說：「我真心覺得你哋呢個水準非常好，我都好緊張，應唔應該對住你哋對眼，因為有幾位都望住我唱，我感受到你哋能量。 」Oscar亦讚道：「我投入到，有啲位都起雞皮。」

之後輪到紅組演出，由Hei﹑Nathan﹑Andy﹑David﹑Kim和Hayden，他們以校服Look造型示人，並以校園風演出該歌，完全是另一番感覺，而成員Kim演出期間，有些角度激似年輕時期的黃貫中；而Nathan演出時不禁唱到哽咽，評判Tim說：「我覺得呢個表演有感染力。」蝦頭表示：「我幾喜歡你哋呢個表演某一種狀態，但我好想睇更多你哋本身係點樣嘅，我覺得你哋好似匿喺呢個角色背後，但我覺得有少少不必要。」

王君馨則問Nathan：「我想問Nathan點解咁傷感？係咪入咗個角色，你點解喊？」Nathan說：「我有諗過不停代入呢個角色，睇佢哋好似我班同學咁樣啦，呢段時間入面，我哋比同學更親密。」

Oscar Lee則說：「我好鍾意喎，我好鍾意睇人哋背後故事，喺你哋講之前，我感受到你哋呢個設定，應該係幾Into你哋本人，因為我相信咗，我覺得你就係一個咁樣嘅人，個人偏向睇真摯嘅嘢，我覺得你哋表達到呢份真摯。」最後評判給予4盞藍燈及1盞紅燈，換言之紅組先輸一仗，需背負兩個淘汰學員名額。

蝦頭說：「紅組朋友，其實比賽真係殘酷嘅，但我想話畀你哋聽，你哋每人表現各有優點，我覺得唔好因為咁而受打擊，比如Nathan成個人狀態﹑笑容﹑眼睛明亮，好Charming，現場睇你，我覺得你好吸引，Hei成個人狀態都係好亮眼。」

王君馨則說：「好鍾意紅組表演，睇得投入，只不過我覺得睇一個表演，一開始有少少唔穩同走音，某啲位令人聽得唔舒服，藍組整體表現較穩定，技巧發揮得較好。」Nathan和Hei返到後台後，因落敗而哭成淚人，要導師陳蕾和陳健安予以安慰。

相關新聞：造星V｜第2回合展開 王君馨Tim蝦頭任評判 將淘汰20人

（即時娛樂）