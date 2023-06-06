薛影儀趁父親節推新歌 轉曲風讚頌爸爸：希望感動好多人 (15:41)

薛影儀（阿儀）首支單曲《一加一等於阿儀》的MV上架2個月，點擊率已破170萬，公司兌現承諾再下一城，趁今個父親節，推出一首關於父愛的溫馨單曲《爸爸爸爸我愛你》。

阿儀在經理人林寶玉陪同下，飛往馬來西亞錄這首歌，並完成MV拍攝。此次阿儀要唱國語歌，錄音過程比第一首歌，長逾2倍時間，主要是製作組在糾結要保留阿儀獨特國語發音，還是要糾正她的發音，後來協調了獨有「儀式唱腔」，讓製作組滿意成果，亦因為這首歌是「全唱版」，許多聽眾批評《一加一》只是在「唸歌詞」，監製想讓阿儀挑戰完成一場全演唱旋律的歌曲，導致錄音的時間相對較長。

阿儀接受當地傳媒訪問時表示：「這首歌肯定會感動到大家哭」，而這句話在網上引來兩極反應，歌曲是否感動人心，要看聽眾反應。

此次的MV拍攝，招募了9組自願參與的真實父子或父女拍攝，主要表達最真實親情，在拍攝期間，阿儀在旁觀察每位親人的真情流露，也和MV中的小朋友打成一片，MV導演給阿儀打造另一種形象，並加入戲劇元素，完成拍攝後，導演讚阿儀記性好，無論台位﹑表情講一次就記得。

問阿儀會否覺得這首歌成績好過首支單曲？阿儀表示：「希望可以感動到很多人」，新歌《爸爸爸爸我愛你》今天上架，截至下午3時，MV點擊逾7800次。

（即時娛樂）