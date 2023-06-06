造星V｜Dance Battle展開 KC領軍紅組意外落敗 阿O喊爆：對唔住隊友 (23:46)

在另一場樂隊對決，紅組曾扳回一仗。（ViuTV圖片）

藍組的6位成員憑穩定演出及眼神有火，而獲評判青睞，導師韋羅莎也感動流淚。（ViuTV圖片）

紅組6位成員在Dance Battle，賽事被看高一線，但最後意外落敗，當中阿O更被王君馨點名批評。（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（6日）播出一集，繼續第二回合小組對決。昨晚（5日）一集先輸一仗的紅組，在另一場Band Battle的指定表演項目中，跟藍組同樣演繹《Lost Stars》。紅組成員Hayson﹑Tiger Foo﹑阿霆﹑Sam Lam﹑Anson Wong和亨仔，最終扳回一仗，撼贏藍組的Tomy﹑Taco﹑Aaron Bosco﹑Maico﹑Jason和Carson，藍組需負上兩個淘汰名額。

評判讚紅組的6位成員，音準出色兼有超強音樂感，已經可以成為男團，當中「復活區院長」的Tiger更激動得變喊包。

接着輪到首個跳舞對決，藍紅兩組各派6位成員參賽，歌曲為《Bloody Mary》。藍組成員包括Adams﹑Lyman Heung﹑Ash﹑Kakit﹑Thaddeus﹑Cho Lewis；紅組成員則包括KC﹑Snoopy﹑阿O﹑希晉﹑阿生和Meow，賽事紅組被看高一線，皆因6位成員都有跳舞根柢。

表演完後，評判之一王君馨（Grace）說：「跳舞對決，你必須要渴望，我感覺到大家都好餓，望住我嘅眼神好有火，同埋我想畀藍組多一分，因為你哋頭先一企出嚟，已經準備好。唔知點解紅組望住藍組，但藍組就好似喺度講：我係王者﹗」

紅組則解釋排舞老師給他們高冷形象，所以看起來比較Cool。另一評判楊詩敏（蝦頭）也說：「我留意到藍組好似有兩位朋友經驗比較少，可能有經驗嘅朋友，一直伴住呢兩位經驗淺嘅朋友，一齊成為團隊力量。紅組整體好平均嘅﹗」

最後賽前被看高一線的紅組落敗，紅組再要背負兩個淘汰名額。評判Grace向紅組說：「如果你哋要玩冷艷路線，你啲眼神要『冰』死我，但你哋啱啱嘅冷艷又好似唔夠。阿O頭先甩得都幾犀利，其實呢個係你責任，如果你覺得呢組有好多舞藝精湛嘅舞者，你必須要搵最叻嘅人同你補習，人哋練5小時，你要練10小時，呢個係必須嘅，跳舞冇得呃人，嗰一刻冇人幫到你㗎﹗」

賽後阿O哭成淚人，他在「鬆一口氣房」自責：「我好對唔住我隊友，我好嬲自己。」導師陳蕾和陳健安予以安慰，安仔還說：「阿O，唔好責怪自己，知道嗎？收拾心情，我哋做好自選表演，呢個實在有太多結構性問題，完全唔係你哋責任，喺咁嘅設定之下，我覺得對你哋唔公平，所以先唔好將責任放喺自己身上，將佢放下，然後收拾心情。」

（即時娛樂）