王晶再發文抨擊 嘲港劇與移民港人無關 李婉華不滿女兒被拖落水 (18:53)

李婉華、林子博主持他們的網上節目《李咪博咀》時，不滿王晶將他們對《一舞傾城》的評論政治化，繼續人身攻擊他們之餘，更將他們的小朋友「扯落水」。（李婉華YouTube片段截圖）

定居加拿大多年的李婉華早前與杜挺豪與身在英國的林子博，在網上節目《豪華博客》中討論無綫劇集《一舞傾城》時，批評劇情教壞細路，不應於黃金時段播出；子博亦指演員對白好笑，認為編劇有問題，而且尺度過大。《一舞傾城》製作人王晶在微博留言反擊，斥婉華是「TVB屎戲之王」。婉華後來聯同杜挺豪與子博開直播反駁，強調只針對劇情非針對人，認為王晶不理性對她人身攻擊。

王晶昨天（6日）再次發文抨擊婉華及子博，他說︰「好多離開香港去了台灣，英美，加拿大的黃絲，捨不得自己在香港殘餘的些微知名度，拼命在YouTube這個親美頻道大講香港人香港事，其實個個蹭熱度騙錢賣麵賣餅，如台灣杜某蕭某，現在又來英國乞兒博，加國屎戲華。你們既那麼不喜歡中國香港，就滾得遠遠的，香港的人和事以及電視都與你無關。前兩天被我噴了，還要自辯『我們國家』什麼什麼，你的國家是加拿大，中國與你無關，那麼有道德就教好你的加拿大女兒，守住處女到40歲。說什麼很尊重我，誰要你尊重？說白了根本看你這種黃絲不起！給我滾遠點！」

婉華及子博昨天主持他們的網上節目《李咪博咀》時，不滿王晶繼續人身攻擊，更再次將他們的小朋友扯落水。婉華說︰「你嘅製作播得出街，你當然要負責任﹗我哋作為觀眾有啲問題問你，你又轉移視線，針對我同子博個人，再拎啲陳年舊事出嚟講，我同子博都唔記得啦﹗我哋拎得起放得低，唔會擺喺個腦入面無限Loop，但佢不停繼續Loop，愈嚟愈過分，所謂嘅反擊變成人身攻擊。」子博補充︰「同埋分化﹗」婉華續說︰「話移民啲人點，移民嘅人唔好再睇香港電視，關你咩事？講埋呢啲好似潑婦罵街嘅說話。其實我哋唔想回應，但實在太過分﹗我真係好不滿，你話人係乜嘢色係咩意思？同埋又講我個女﹗佢自己冇女㗎？做乜要話人哋個女？我真係覺得好過分﹗」子博強調他移民英國的心態是帶子女到當地讀書，不明為何會被人顏色標籤。

婉華質疑王晶為何不回應她當年在電影《制服誘惑2地下法庭》中被移花接木的事件，亦不滿王晶將他們對《一舞傾城》的評論政治化。婉華強調︰「我哋對事唔對人，依家只係defend（防衛），咁多子彈射埋嚟，我哋咪擋囉﹗」子博直斥「講屋企人嗰吓真係好冇品」，婉華不滿地說︰「攞子博個女嚟講，今日攞我個女嚟講，你自己冇細路嘅咩？有冇搞錯﹗把口可唔可以收吓？」

（即時娛樂）