姜濤將於8月初舉行3場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,MIRROR官方社交網今日公開個唱海報及透露演唱會詳情。姜濤的演唱會宣傳海報以黑白為色調,他浸在水中只露出上半邊臉。有網民發現姜濤的個唱海報,跟改編自迪士尼經典動畫的真人演出電影《小魚仙》(The Little Mermaid)十分相似,笑指姜濤的海報是否二次創作,向迪士尼美人魚致敬?有網民留言「點解唔可以有創意啲?」,也有粉絲說「就算係都冇問題㗎」、「咁呢張二創靚過原版」,笑指姜濤是「姜濤仙」。

相關新聞︰姜濤宣布8‧3起亞博開3場個人演唱會︰由我自訂 存在意義

(即時娛樂)