阿媽唔信我去亞馬遜｜洪永城兼任警衛 Nicole蒙眼食蟻 JB巧遇「巴西朱千雪」 (15:14)

布樂文成為團隊中「人氣擔當」。只要JB現身之處，不但可結識到來自不同界別的朋友，不少更是美女代表。（大會提供）

由洪永城（Tony）帶領兩名J2er「旅遊新丁」胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持的 J2節目《阿媽唔信我去亞馬遜》，明晚（12日）首播，節目逢周一至五晚十點半J2播映。

《亞馬遜》既有傳統旅遊節目元素，亦有非一般真人騷實境體驗部分。為了讓觀眾安坐家中，也能體驗亞馬遜的「狂」與「美」，3位主持豁出去，除了坐足49個小時飛機、再加34小時船程，才能帶大家深入探討亞馬遜熱帶雨林神秘面貌；更要克服心理關口體驗生吞活蟲、露天如廁及上山救火等，當中最令3人難忘的，是深入亞馬遜後長期要與「雨神」同行，令原來人丁單薄的2人攝製隊「難上加難」。

本周攝製隊雖仍停留在亞馬遜河外圍─巴西，但節目行程已相當豐富，3人分別拜訪了在Tik Tok擁有百萬Followers的土著網紅一家、菜式及用料「獨特」的土著餐廳、跟巴西軍人體驗「人在野」求生技能、參觀裝修華麗的亞馬遜劇院，體驗巴西生活日常及非一般藝術真人彩繪。

談到首5集行程最難忘事件，Nicole坦言是「蒙眼吃蟲」：「今次係我人生第一次食蟲，仲要估唔到一食就要食咗唔止一次。其實我覺得食蟲都唔係咁恐怖，最恐怖係要矇眼食。最記得啲螞蟻，食落去好似鐵鏽咁，同埋好鹹。不過好彩當時喺餐廳食，嗰啲蟲係風乾咗。之後我再要食啲活生生嘅蟲，放喺手上面已經覺得好恐怖，但係啲土著小朋友都係照樣擺落口，佢哋話係零食。」節目所見，Nicole蒙眼吃蟻時叫聲震耳欲聾，不但嚇親洪永城及JB，更獲製作組特效處理。

JB同樣被安排「食蟲」，但他卻反其道吃得Enjoy，令其餘2位主持難以置信。談到JB是次行程最特別的地方，他成為團隊中的「人氣擔當」。只要JB現身之處，不但可結識到來自不同界別的朋友，不少更是美女代表，其中閃現巴西超市的「巴西朱千雪」更與JB一見如故，2人交換Ig保持聯絡。

笑言為節目拋妻棄女的Tony，透露是次拍攝是其眾多旅遊節目中最急趕一次：「因為只係得10幾日時間拍，但要拍10集嘢，都幾有挑戰性，即係代表無時無刻，甚至大小二便都要Roll機拍嘢。」他表示是次「出走」拍節目﹐老婆完全沒有詐型：「佢恨不得我離開可以霸佔個女啦。」

問到為何去到亞馬遜拍攝，他笑言：「日本﹑泰國已經滿足唔到我，所以想去個遠啲地方，嚟個冒險同大解放。」為何選中Nicole與JB同行，Tony坦言早有注意二人：「Nicole之前《港女野人》表現好出色，覺得佢幾捱得。JB之前睇佢做節目，都覺得佢係一個敢於嘗新嘅人。」

談到巴西治安問題，Tony坦言拍攝期間，確是遇到不少怪人怪事，自己除了幕前工作，亦要分身兼顧幕後確保團隊安全：「沿途都幾多兇神惡煞、又或者日光日白有疑似飲醉酒嘅人突然出現，所以我全程都有Keep住睇水，留意咩時間要停止拍攝，仲要留意叫團隊要避開啲咩人，確保大家安全，我負責做警衛。」

（即時娛樂）