陳子聰去年10月突發性大動脈撕裂 術後昏迷逾20天 至今尚未康復 (19:48)

據知，陳子聰去年10月在澳洲時突然大動脈撕裂，原因不明，醫生估計或與他曾做過大手術或高血壓有關。陳子聰在當地完成手術後昏迷了20多天，目前已回港，雖然已過了危險期，但未來仍需要接受多個手術。（資料圖片）

何超儀昨天（10日）出席在澳門舉行的THE KARL LAGERFELD MACAU慶祝派對時，透露丈夫陳子聰「身體好弱，有好棘的病，不是一定會死，但真的好棘」。據了解陳子聰去年9月完成何超儀的個唱演出後飛返澳洲探望父母，有天因肚痛入院檢查，發現體內數條血管撕裂致嚴重內出血，要立即開刀做手術。何超儀得知丈夫出事，馬上飛到澳洲照顧。

陳子聰手術後昏迷了20多天，下半身癱瘓了2個多月，加上尿管斷裂及身體其他問題，身形暴瘦。有指陳子聰仍要進行多個手術，惟澳洲的醫院沒相關技術，何超儀遂去年12月安排專機運送丈夫回港繼續接受治療。陳子聰今年1月時恢復走路能力，但因為香港的醫院未能為他進行相關接駁手術，何超儀4月時再安排他到美國接受診治。陳子聰在美國逗留了3星期，經檢查後發現不適合做手術，只好回港。他目前留在家中休養，由24小時看護照顧。何超儀為了丈夫的身體狀况，心情大受影響，雖然她已聘請了看護，自己也減少工作、不再接新戲，陪伴丈夫。

據知，陳子聰去年10月在澳洲探親時突發性大動脈撕裂，原因未明，醫生估計或與他曾做過大手術或高血壓有關。當時何超儀身在釜山出席電影節活動，收到消息後立即飛往澳洲，陪伴及照顧做完手術後昏迷了20多天的陳子聰。兩人在澳洲逗留了兩個多月回港，陳子聰目前仍未康復，接下來還要接受多項手術治療，亦需到美國開刀，幸已過了危險期。

（即時娛樂）