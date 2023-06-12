中年好聲音2海選臥虎藏龍　新秀冠軍跟「大口九」葉暐爭出線 (22:10)

《中年好聲音2》昨（11日）進行海選，下午的參賽者包括許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國、前港姐季軍戚黛黛、2002年落選港姐關伊彤與歌手黃劍文等成熱話，無綫總經理曾志偉估計最後報名人數會達四、五千人。TVB娛樂新聞台直播面試情況，見E-Kids成員林詠倫（Alan），他曾參加《全民造星III》並晉身40強，至於E-Kids另一成員郁達人（Tim）也曾參加首屆《中年好聲音》，評判張佳添打趣問：「你哋有三個，另一個幾時嚟？」Alan尷尬笑說：「嗰個（阮民安）我驚出唔到街。」

參賽者中臥虎藏龍，有熟口熟面的藝人，也有當年新秀得獎者。阮兒、方紹聰（奶仔）、2004年TVB劇集《十兄弟》的「遁地八」張智軒及「大口九」葉暐也先後亮相。張智軒與葉暐皆已離開TVB，葉暐說參賽原因是圓亡母的遺願，他曾參與《星夢傳奇》令媽媽誤會他是歌手，後來媽媽患頑疾過身，故他想再在電視唱歌給她聽。1990年代出道，簽約新藝寶，曾推出2張個人唱片的鄭梓浩也參賽要追夢。1996年新秀季軍王學琳，表示近年在上海工作為參賽專程返港，跟她同屆的新秀冠軍是何韻詩，還有1998年新秀冠軍（香港區）的吳啟釗、首屆《超級巨星》第5名李浩森等。

（即時娛樂）