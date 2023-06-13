一舞傾城｜陳法蓉3分鐘認屍戲爆喊 揭導演現場睇到抹眼淚 (17:08)

陳法蓉上演近3分鐘獨腳戲，她說：「都唔知拍咗幾多分鐘，淨係知道編劇想我喺呢場戲演得比較有層次，入去時就若無其事傾偈先，之後慢慢進入狀態喊出嚟。」（大會提供）

不少無綫劇集過往會在周五播大結局，有部分劇集則安排在周六或周日，一氣呵成播2小時大結局，不過《一舞傾城》則有別以往安排，在今晚（周二/13日）播放大結局，明晚（14日）同樣時段播《天龍八部》。

昨晚（12日）播出一集，可謂是飾演沙律的陳法蓉Solo之作。沙律與青龍（唐文龍飾）開心補辦喜酒期間，祝酒之際麻鷹（李嘉飾）突然殺出，向志飛（楊明飾）開槍，青龍情急之下為志飛擋槍，青龍臨終前用盡最後一口力氣，為沙律戴上婚戒，沙律抱老公屍體痛哭。

之後認屍場口，陳法蓉上演近3分鐘獨腳戲，講到這場認屍戲，陳法蓉說：「我都唔知拍咗幾多分鐘，淨係知道編劇想我喺呢場戲演得比較有層次，入去時就若無其事傾偈先，之後慢慢進入狀態喊出嚟。」

陳法蓉指原本還擔心演出達不到導演要求，她說：「拍完即刻衝去導演房問得唔得，點知有個演員指住導演，之後我見到導演抹緊眼淚，佢隔籬個演員又抹緊眼淚，佢哋話覺得好好睇同埋好感人。」她還分享了結婚戲趣事，她說：「結婚戲其實好開心，因為件婚紗都用咗好長時間搵，最後終於搵到一件幾百元、又好見得人嘅婚紗！」

今晚大結局，沙律將會和一班姊妹設局，誘騙屠伯（鄭恕峰飾）自爆犯罪真相，而為夫報仇的沙律更會做出驚人舉動。

（即時娛樂）