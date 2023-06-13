《造星V》第3回合將淘汰10人 泳兒狄易達任評判 客席導師T-Ma顏值不遜參賽者 (23:18)

KC在指定項目表演未如理想，雖然紅組險勝，但KC返到後台時不禁自責兼眼濕濕，要其他隊友安慰。（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》40強誕生，今晚（13日）播出一集，第3回合正式展開，今個回合評判包括泳兒﹑填詞人陳詠謙﹑少爺占﹑音樂監製Ariel Lai（黎俊浩）以及狄易達。

《造星V》監製許敬麟公布賽制：「今次由40強入30強，我哋將淘汰10人，指定項目每輸一個回合，就有1個名額嘅人要被Foul（大組），而自選項目方面，輸嗰組要即時揀一個淘汰，完咗8場比賽後，落敗局數較多一組，要交多兩個名額，喺大組挑選，如果打和嘅話，就每組揀一個。」

因應指定項目準則，紅組「蕾多安芬」在第3回合有22名成員，也作出相對安排，導師陳健安直言：「今次賽制上同分組上，對佢哋（藍組）係有利嘅，因為佢哋分組方式同我哋唔同，我哋係跳舞歸跳舞，唱歌歸唱歌，佢哋多樣性多少少，喺呢個分組狀况下，我哋牌面上比佢哋弱好多。」陳蕾也說：「上次藍組會輸，佢哋唔係輸實力，佢哋輸編排，想講番現况畀你哋知，我哋紅組今個回合係幾危險嘅，所以大家唔好鬆懈。」

藍組「Fung莎星辰」成員有18人，2位導師韋羅莎和馮允謙亦有另一部署：「畀咗方向佢哋，我哋變得較主導，要睇下佢哋係咪行緊我哋想佢哋行嘅路。」由於另一導師馮允謙當時要籌備紅館演唱會，邀請梁釗峰及音樂監製T-Ma擔任藍組客席導師，而T-Ma顏值不遜一班參賽者，有網民讚他斯文又靚仔。

第三回合展開，打頭陣由藍組B組vs.紅組D組，兩組在指定項目方面，會唱出紅組導師陳健安《創作者的派對》。藍組由Lyman Heung﹑Dai Bon﹑Ash和Kakit出場。

陳詠謙說：「整體嚟講係投入同好正，但因為呢個係唱歌對決，你哋要留意一下歌曲節奏，普遍唱得快過音樂，尤其唱快歌更加唔使急，要放慢啲，咁樣更容易唱得準。」

Ariel：「我覺得呢個表演好聰明，坦白講大家都唔擅長唱歌，但你哋加咗好多戲劇同搞笑元素，令我分咗心，有啲位其實可能失準，但我唔覺得係一個太大問題，因為有其他嘢補救。」

達仔：「其中一位幾有魅力，佢就係Ash，佢做得唔錯。」少爺占也說：「佢哋（藍組）係第一隊，壓力會好大，佢哋表情冇令我睇到覺得尷尬，佢哋做得啱啱好，以普通觀眾去睇，我覺得OK，當然有破音部分。」

接着輪到紅組由KC﹑瑞銘﹑阿生﹑Snoopy﹑Lucas和希晉，同樣唱出指定歌曲《創作者的派對》，但在唱歌方面整體未如理想，大熱之一的KC明顯走音，事後他也眼濕濕。

陳詠謙說：「我覺得呢個表演相比之前嗰組，呢個似唱歌表演多啲，當然有舞蹈同肢體表演編排，但我覺得你哋都冇忽略到唱歌部分編排嘅用心，頭先睇緊男團表演，好一致，係好嘢嘅。」

Ariel則說：「我覺得有驚喜，因為你哋平時應該擅長跳舞，但我覺得唱歌方面，係合格之上，特別係希晉唱得好好。」達仔也表示覺得有驚喜：「我覺得佢哋充滿力量，好多細節都有安仔（陳健安）影子。」

不過少爺占則大彈：「我覺得呢隊唱（歌）比之前嗰隊仲多失誤，當然佢哋多啲人，炒（失誤）嘅機會亦較大，點解會咁嘅？點解我同你哋（其他評判）聽嘅嘢有啲唔同？安仔啲歌唔係人唱㗎，如果有幾個安仔，佢哋都未必夾得嚟。」泳兒也認同阿占所言：「我都覺得唱歌係唔合格嘅，尤其擺埋一齊時，好多失誤，但我又覺得成件事鋪排係幫咗好多。」最後紅組以3比2險勝藍組，藍組要背負一個淘汰名額。

（即時娛樂）