周遊關西｜周奕瑋推介京都高質天婦羅 蝕住玩夾公仔機 (17:38)

周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《周遊關西》昨晚（13日）播出第2集，Jarvis挑戰全長167公里及有167站、車程足足6個半小時的全日本最長巴士線。他第1站參觀號稱全日本靈氣最強的玉置神社，第2站就去到昴之鄉體驗全日本只得兩個的人力過河吊車「野猿」。「野猿」需靠全人手推動甚考體力，拉到身水身汗的Jarvis笑言：「覺得自己係『野猿辛之助』，係辛苦個辛，玩完冇咗半條命，但係好好玩。」他最後一站去到川湯溫泉，拿着鏟子自掘露天溫泉。

今晚（14日）播出的第3集，Jarvis轉戰京都。他由大阪梅田坐觀光列車出發去京都河原町，列車最大特色是以町家作設計風格，單程車票只需410日圓（約23港元）。Jarvis去到一間連續2年獲米芝蓮推介的新潮拉麵店，該店主打全素拉麵，再結合店內投影的數碼藝術品，視覺味覺雙重享受。他之後到由著名建築大師隈研吾設計的新風館打卡，場內隱藏極高質天婦羅店。Jarvis大歎該店名物、以低溫炸足1小時的番薯，價錢300日圓（約17港元）；而爆膏軟殼蟹天婦羅則只需800日圓（約45港元）。該店重頭戲是每日限量出售10隻、價錢1700日圓（約95港元）的原隻龍蝦天婦羅。

Jarvis最後到近畿規模最大夾公仔機中心，以1600日圓（約90港元）夾了一個價值約1200日圓（約67港元）的流水素麵機，又挑戰一次可以操縱10個夾的夾公仔機，但最終什麼也夾不到。

（即時娛樂）