林泳淘自爆搭港鐵疑被拍屁股 嬲自己冇當場對質而感後悔 (22:04)

《東張西望》前主持林泳淘今天（20日）曾在社交平台發文，稱自己在搭港鐵時被人拍屁股，她拍下一男子照片並上載，寫道：「啱啱搭地鐵，準備開車之際，Feel到pat pat俾人好快咁拍咗一下，我即刻望過去，就見到呢個人好近咁企咗喺我後面。我一直望住佢，佢就一直都係咁樣望前面，真係唔知佢係有心定無意，但我好後悔當刻無即刻指證佢，起碼等佢驚一驚，之後唔敢咁樣對其他女仔。嬲啊！」

不過及後林泳淘刪走被拍pat pat帖文，然後再在Ig限時動態寫道：「Story出咗，收到好多msg（信息），有鬧佢嘅，有感同身受嘅，亦有鬧我話佢好可憐嘅亦有鬧我話佢好可憐嘅，喺度多謝所有意見。

出story之前，我已經預咗會被人話，因為我真係無當場對質，呢樣亦係我最嬲自己嘅一點。不過係一架唔太full嘅車卡入面，企埋一位女士格離（隔籬），係運行中有意無意碰一下，雖然時間好快好短，但令我覺得非常唔舒服亦係真的。收到好多女仔msg佢哋都遇過呢種情況，當下真係又嬲又唔知可以點，我好明白。

我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人，但個刻我都hand機，所以我先更加後悔，同決定出呢個story。希望女生任何時候都要好好保護自己，希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴同身邊嘅人，呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭（嫌）多。」

（即時娛樂）