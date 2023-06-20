被抖音男神控不雅影片外流 炎亞綸道歉：我曾是個很糟糕的人 (23:44)

台灣男星炎亞綸（原名：吳庚霖）被「抖音男神」網紅耀樂發長文控訴，耀樂表示他16歲和炎亞綸交往時，被拍下私密影片兼外流至網絡。

今晚炎亞綸終打破沉默，發長文回應事件，炎亞綸在文中證實跟對方交往過，更提到自己曾幫他找房及支付房租，而交往過程必有爭吵，當時缺乏溝通也疏忽太多事情，沒能力及智慧好好處理分手。

炎亞綸寫道：「謝謝耀樂願意說出來，讓我有機會面對心裡一直很害怕的不定時炸彈。對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己。交往過程中必然有爭吵，必定有出言不遜的時候，人在感情中總不會都是完美無瑕的，尤其是當時習慣在戀愛裡扭曲的自己。當時的我疏於溝通，也疏忽了太多事情，沒有能力也沒有智慧好好處理分手。

對於這樣不成熟的自己，很謝謝耀樂並沒有因此跟我斷絕往來。我們一直都有斷斷續續的聯絡，給予彼此支持。我們上次聯絡是去年2022年9月，你請我幫你宣傳一項投票活動，身為一個朋友，我當然很自然地答應了。」

提到當2018年周刊事件爆出時，有許多私密影像在網路流傳，強調並非主動外流，炎寫道：「當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。」

他表示這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨他。那段沉潛時間，他認真檢視自己問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋，會跟著他一輩子，這一點他非常清楚，也不曾美化或逃避。

炎亞綸心甘情願面對當年錯誤：「這件事是我自己個人感情處理不好的結果，再次跟大家說一聲對不起，做了一個最為糟糕的示範。我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程。我知道我該面對、不逃避，直接看著自己腐爛的內在才能將腐肉清除，面對自己的扭曲才能將扭曲導正。

如今，即便是面對各種的訪問，我也從來都是帶著我珍惜重生的這份感激往前走，努力完成能完成的目標。我是真心悔過、誠心面對自己，不想再辜負自己，辜負給過我溫暖和關心的每一個人，這就是現在的我。

如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」

（即時娛樂）